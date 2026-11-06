20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó el procesamiento con prisión de tres hombres acusados del transporte de 20,720 kilogramos de cocaína.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó el procesamiento con prisión de tres hombres acusados del transporte de 20,720 kilogramos de cocaína.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en un fallo firmado por los jueces Mateo José Busaniche y Beatriz Estela Arangure, confirmó la resolución dictada el 17 de septiembre que dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Aníbal Alfredo Jara, Daniel Alberto Lencina y Matías Alejandro Luque, acusados por el transporte de 20,720 kilogramos de cocaína.

A los imputados se los considera prima facie coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Asimismo, el tribunal confirmó el embargo sobre los bienes de cada imputado por la suma de $8.100.000.

Según registró UNO, los hechos investigados reconocen sus inicios el 3 de septiembre de este año. En esa oportunidad, personal del Puesto Caminero “Paso Telégrafo” (departamento La Paz), dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos (PER), realizaba un operativo público de prevención sobre el kilómetro 643 de la Ruta Nacional Nº 12.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil marca Fiat Siena, conducido por Aníbal Alfredo Jara, quien viajaba acompañado por Fernando Raúl Martínez, Jonathan Daniel Palacios y Daniel Alberto Lencina. Minutos más tarde, arribó al lugar un segundo vehículo, marca Volkswagen Bora TDI, guiado por Matías Alejandro Luque.

La secuencia de arribo llamó de inmediato la atención policial. Se constató que ambos vehículos provenían de la provincia del Chaco y tenían como destino la provincia de Santa Fe. El escaso margen de tiempo transcurrido entre la llegada de ambos rodados y el nerviosismo evidenciado por Luque —quien se mostró dubitativo al hablar— motivaron una inspección más detallada.

Ante la sospecha generada, la policía dispuso el pasaje del can detector de estupefacientes sobre ambos automóviles. El perro dio una reacción positiva ante la posible presencia de sustancias ilícitas sobre la puerta trasera izquierda del vehículo Volkswagen Bora.

Al proceder a la apertura de la puerta, se observó que faltaban los tornillos del panel y se descubrió en su interior un paquete rectangular. Por tal motivo, se realizó la requisa de ambos rodados conforme al artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Como consecuencia del procedimiento, se secuestró un total de 20,720 kilogramos de cocaína, fraccionados en 20 envoltorios ocultos en distintas partes del Volkswagen Bora. Asimismo, la requisa del Fiat Siena reveló un hallazgo trascendental: en el interior de una mochila perteneciente a Martínez se localizaron 19 tornillos con cabeza hexagonal, mientras que entre las pertenencias de Palacios se hallaron otros 8 tornillos de idénticas características.

Dichos tornillos servían para la sujeción de los paneles de la puerta del Bora donde se ocultaba la cocaína, evidencia que fundamentó la hipótesis judicial de una maniobra coordinada. Tras el secuestro del tóxico y de sus teléfonos celulares, se procedió a la detención de Jara, Lencina y Luque.

Apelación de la defensa y confirmación judicial

Tras recibir las declaraciones indagatorias el 4 de septiembre de 2026 y dictar los procesamientos el 17 de septiembre, la Defensora Pública Oficial, Noelia Quiroga, interpuso un recurso de apelación por Jara, Lencina y Luque. El recurso fue concedido el 23 de septiembre y posteriormente se celebró una audiencia incorporándose el memorial defensivo.

Luego del dictamen del Fiscal General, José Ignacio Candioti, quien pidió confirmar los procesamientos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió el miércoles 4 rechazar el recurso interpuesto por la defensa y confirmar la resolución apelada, manteniendo la prisión preventiva y los embargos fijados a los imputados.