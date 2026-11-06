Cada 6 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Bancario. Desde La Bancaria plantean que actualmente hay empleados morosos y con deudas

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector. En la foto junto a la próxima secretaria adjunta, Paula Villanueva

Aunque los bancarios cuentan con actualizaciones salariales mensuales significativas y conquistas laborales históricas, advierten que cada vez más trabajadores tienen dificultades para afrontar sus gastos. “Deberíamos luchar porque el sueldo de un bancario sea la base para cualquier trabajador en Argentina”, expresó el dirigente de La Bancaria , Daniel Agustini

“Estamos viendo compañeros que tienen que desprenderse de bienes para poder cubrir su estilo de vida normal” , señaló a UNO el actual secretario de prensa y próximo secretario general, Daniel Agustini. Además, habló de la renovación generacional del gremio y de los desafíos que plantea la tecnología.

Deudas

En el marco del Día del Trabajador Bancario, que se conmemora cada 6 de noviembre, el dirigente de la Asociación Bancaria puso el foco en una situación que genera preocupación dentro del sector: el crecimiento del endeudamiento entre los trabajadores, incluso en una actividad que históricamente se caracterizó por contar con salarios y condiciones laborales superiores a los de otras ramas de la economía.

“Nos está pasando que tenemos muchos compañeros y compañeras en situación de deuda, en situación de mora, algo que antes no sucedía”, advirtió en diálogo con UNO. En ese sentido, explicó que, pese a que los salarios tienen actualizaciones mensuales a través de las negociaciones paritarias, comenzaron a observar situaciones que no eran habituales dentro del sector.

“Estamos viendo compañeros que tienen que desprenderse de bienes para poder cubrir su estilo de vida normal, pagar el colegio de sus hijos o dejar de viajar para poder cubrir impuestos y deudas”, describió el secretario. Y agregó que esta realidad se acentuó durante el último tiempo y alcanza también a trabajadores de otras actividades, tanto del sector privado como del estatal.

Las conquistas del sector bancario

El dirigente explicó que la actividad bancaria se desarrolla en uno de los sectores más rentables de la economía mundial, una característica que permite sostener determinadas conquistas laborales a lo largo del tiempo.

En ese marco, recordó que el bono que reciben los trabajadores bancarios por su día es una conquista gremial que comenzó en 2011, con el objetivo de reconocer a quienes forman parte de la actividad.

El 6 de noviembre es una jornada no laborable para los bancarios, establecida por el convenio colectivo de trabajo del sector, firmado originalmente en 1975 y actualizado a través de las sucesivas negociaciones paritarias.

Actualmente, uno de los aspectos que distingue a la actividad es la actualización mensual de los salarios, una herramienta que, según explicó, permitió acompañar la evolución de los precios y afrontar el contexto económico del país.

También destacó el nivel de afiliación y representatividad de la organización sindical. Consideró que la unidad de los trabajadores constituye una herramienta fundamental para negociar con las cámaras empresariales, defender derechos y llevar adelante medidas de fuerza cuando resulta necesario.

En ese sentido, planteó una mirada sobre las diferencias salariales entre actividades y sostuvo que las conquistas de los bancarios deberían servir como referencia para el conjunto del movimiento obrero.

“Deberíamos luchar porque el sueldo de un bancario sea la base para cualquier trabajador en Argentina”, expresó Agustini. Aclaró que existen actividades con ingresos más fluctuantes y otras condiciones económicas, pero consideró que los derechos conquistados por el sector pueden funcionar como un horizonte para otros gremios.

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La jornada laboral y el impacto de la actividad

Entre las conquistas que mencionó también figura la jornada laboral de siete horas y media, de lunes a viernes, con 45 minutos de refrigerio. Sin embargo, sostuvo que las condiciones laborales del sector no deben analizarse solamente desde la extensión de la jornada o los niveles salariales. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que puede tener el trabajo bancario en la salud física y emocional de quienes lo realizan.

“Trabajamos en una actividad sumamente estresante. Tenemos muchos compañeros con problemas de salud mental y también problemas coronarios”, señaló. A esa exigencia se suma una situación que muchas veces excede el horario laboral: la asistencia que los trabajadores brindan a familiares, amigos y conocidos frente a las dificultades que presentan las plataformas digitales de los bancos.

Según explicó, las herramientas tecnológicas que las entidades financieras ponen a disposición de los usuarios no siempre simplifican las operaciones y, en ocasiones, terminan generando nuevas complicaciones.

“Cualquier conocido, amigo o familiar que tiene un problema con el home banking sabe que uno trabaja en el banco. Y uno no puede hacer la vista gorda. Cuando tiene acceso a una solución rápida porque ya conoce cómo funciona el sistema, trata de dar una mano”, relató. Para el dirigente, esa asistencia representa una carga extra laboral que también debe ser considerada.

Una renovación generacional

Agustini se refirió al proceso de renovación que atraviesa la organización sindical y a la necesidad de recuperar la participación de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes.

Actualmente se desempeña como secretario de Prensa de la seccional y forma parte de una nueva conducción. El 25 de noviembre se realizarán las elecciones gremiales, en las que se presentará una lista única, y en enero asumirá como secretario general. Además, en mayo ganó las elecciones de la comisión gremial interna del Banco Entre Ríos.

Al hablar de esta nueva etapa, planteó que la renovación no debe limitarse a un cambio de nombres o de generaciones, sino que debe estar acompañada por nuevas ideas y una mayor participación.

“Lo que estamos buscando es que vuelva a prender esa chispa entre los compañeros, la comunidad, lo colectivo, entender que la respuesta siempre es en conjunto y que nadie se salva solo”, expresó.

En ese sentido, consideró que los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, profundizaron el aislamiento y la individualización de los trabajadores.

“Hoy es momento de que nos atrevamos a soñar. Necesitamos volver a hacer grande al pueblo trabajador y recuperar derechos que fuimos perdiendo”, manifestó.

Para el dirigente, las condiciones laborales no deberían limitarse a contar con un salario que permita cubrir las necesidades básicas. También resulta fundamental disponer de un ambiente de trabajo saludable y de tiempo para compartir con la familia, los amigos y la comunidad.

“Hasta las máquinas necesitan tiempo de reposo”, graficó al referirse a un escenario en el que, según su mirada, se pretende que el trabajador esté disponible permanentemente para el empleador. También mencionó la reducción de la jornada laboral como uno de los planteos que impulsa a nivel nacional el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.