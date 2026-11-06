Marcelo Fuentes habló sobre su futuro en Patronato: "Acá voy a estar, en Patronato no lo sé"

El contrato de Marcelo Fuentes finalizará el 31 de diciembre. “Es un momento muy del dirigente”, expresó el entrenador del Rojinegro.

Patronato aseguró su permanencia en la Primera Nacional tras igualar sin goles ante Atlético Rafaela, el pasado lunes. Con la tranquilidad de haber dejado atrás una temporada cargada de dificultades, el elenco dirigido por Marcelo Fuentes transita ahora el tramo final de la actividad de 2026, mientras la dirigencia comienza a proyectar el 2027.

En ese escenario, el entrenador del Rojinegro habló este viernes en rueda de prensa y se refirió tanto al presente del equipo como a su futuro al frente del primer equipo. El vínculo contractual del entrenador con la institución de barrio Villa Sarmiento finalizará el próximo 31 de diciembre y, por el momento, no existen definiciones respecto de su continuidad.

El testimonio de Marcelo Fuentes

El DT dejó en claro que su responsabilidad pasa por sostener la planificación de los entrenamientos y mantener al plantel en las mejores condiciones físicas posibles. La actividad se extenderá hasta el 15 de diciembre, cuando los futbolistas quedarán licenciados para regresar en los primeros días de enero de 2027, de cara a una competencia que tendría su inicio hacia fines de febrero.

“Nosotros seguimos con planificaciones que tienen que ver con lo que a mí me compete, que es la organización del trabajo semanal. Vamos a mantener el estado de forma de los jugadores lo más que podamos, porque es un capital que el jugador tiene que tener, tanto el que se queda acá como el que se va”, explicó.

En ese sentido, también destacó el seguimiento que se realiza sobre los futbolistas que atraviesan procesos de recuperación de distintas lesiones. “Estamos trabajando mucho con los médicos para que tengan toda la atención posible los chicos que están recuperándose de lesiones o cirugías. Hoy estuvo Diego Díaz”, comentó.

Sin competencia oficial durante los fines de semana, el cuerpo técnico también busca que algunos juveniles y futbolistas que tuvieron menos participación puedan sumar minutos de juego. Mientras tanto, la rutina continuará con entrenamientos durante la semana y pausas entre viernes y lunes.

Marcelo Fuentes reconoció que, una vez conseguido el objetivo de la permanencia, comenzaron a disminuir las tensiones acumuladas durante los últimos meses. “Fueron momentos muy difíciles. Creí que los más grandes no, pero también sentí que bajé un poco el estrés que uno va teniendo. Con la vorágine del día a día, de planificar rápidamente el otro partido y la semana de trabajo, parecería que no estaba, pero estaba. Es como que vamos relajándonos un poco todos de la responsabilidad que tenían, sobre todo los jugadores y después el cuerpo técnico”, manifestó.

Su continuidad en Patronato, en manos de la dirigencia

Consultado sobre su situación personal y la posibilidad de continuar en Patronato, Fuentes evitó anticipar escenarios y remarcó que la decisión corresponde a las autoridades de la institución. “Hace 35 años que me preguntan, cuando terminan los años, si estoy para seguir, si la dirigencia me habló, qué proyecto deportivo tengo. Yo lo único que hago hoy es trabajar hasta que dure mi contrato. Este es momento de los dirigentes”, respondió.

En esa línea, consideró que la conducción del club atraviesa una etapa importante, en la que deberá tomar decisiones vinculadas con la planificación deportiva y económica. “Es un momento muy delicado y muy sensible para la dirigencia. Realmente es difícil en este momento ser dirigente, porque hay que planificar cuestiones, armar presupuestos y ver perfiles. Es un momento muy del dirigente, al margen de todo el estrés que también han tenido durante el año”, sostuvo.

El entrenador también explicó que ya trabaja en posibles escenarios para la próxima temporada, aunque aclaró que no se trata de una planificación exclusiva para Patronato. “Yo no fantaseo. Soy geométrico, programo lo que voy a hacer, en este club o en el que me contrate. Proyecto qué puede faltar en cualquier club que quiera contar conmigo para una pretemporada”, señaló.

Ante la consulta sobre si le gustaría continuar en el Rojinegro, Fuentes se mostró abierto a esa posibilidad, aunque supeditó cualquier decisión a las conversaciones con la dirigencia. “Somos profesionales, los jugadores y los cuerpos técnicos. Hoy estoy terminando un proceso en un club que ya conocía, pero que ahora conozco mucho más desde adentro. Evidentemente, si se dan las cosas, me enfocaré en tratar de hacer lo mejor posible”, expresó.

Asegurar la permanencia en la Primera Nacional, una meta que disfruta como un ascenso

Fuentes también realizó un balance de lo conseguido durante su ciclo y puso en valor la permanencia, teniendo en cuenta el contexto deportivo que atravesó Patronato durante buena parte del campeonato. El DT recordó que el equipo estuvo cerca de conseguir la clasificación al Reducido por el segundo ascenso y reveló que incluso había solicitado un premio por alcanzar ese objetivo.

“Yo nunca hablé de qué había pasado, nunca hablé de cómo sucedieron las cuestiones. Simplemente dije que me importaba desde que llegué hasta el final del proceso. Les voy a contar algo: yo pedí un premio por clasificar”, contó.

Y agregó: “Analizo todos los partidos y estuvimos a punto de clasificar con argumentos en cancha. No ganamos los partidos, pero hubo momentos en los que dominamos el juego. Creía mucho en que este plantel me podía llevar a clasificar”.

Más allá de que esa meta no se concretó, el entrenador consideró que haber mantenido la categoría representa un logro de máxima importancia. “Para mí es un objetivo de máxima conseguido. Lo disfruto como el ascenso”, afirmó.

En su reflexión, también hizo referencia a lo que significa poder cerrar el año con tranquilidad después de una temporada marcada por la incertidumbre. “Este brindis de fin de año va a ser tan significativo como el año en que ascendimos. Los jugadores, los cuerpos técnicos y también los dirigentes queremos pasar las fiestas con una sonrisa, pensando en los afectos. Es mucho más agradable que el tormento de haber tenido un mal año de trabajo”, manifestó.

Por otra parte, Fuentes dimensionó las consecuencias que hubiese tenido un eventual descenso al Federal A, una categoría que conoce muy bien por su experiencia profesional. En ese sentido, hizo hincapié en las dificultades económicas y logísticas que deben afrontar los clubes, especialmente por las distancias que implica la competencia.

“Yo dirigí mucho Federal A. Es un torneo complicadísimo para los clubes. Tenés viajes de 600 o 700 kilómetros cada quince días, y si te toca Vaca Muerta o Formosa, imaginate. Si no volvés rápido, como le pasó a Rafaela, es complicadísimo”, explicó.

Además, recordó sus experiencias en la categoría y señaló las exigencias que representa para las instituciones sostener proyectos deportivos en ese contexto.

La planificación continúa en Villa Sarmiento

Mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir, Fuentes aseguró que mantiene un contacto permanente con las autoridades de Patronato y que continúa trabajando como entrenador en funciones. “Estoy en contacto permanente con los presidentes, viendo cuestiones diarias. Les voy informando cosas. La planificación de estos días, para mí, hay que llevarla lo más cerca posible de mediados de diciembre, para que los jugadores del club puedan tener el mejor estado de forma y volver bien en los primeros días de enero”, detalló.

Finalmente, cuando le preguntaron si se veía trabajando en Patronato durante el comienzo de 2027, el entrenador respondió con una frase que dejó abierta la incógnita sobre su continuidad. “Acá voy a estar, en Paraná. En Patronato, no lo sé”, concluyó.