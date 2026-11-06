Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tendrá al goleador y al arquero para el juego ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, tendrá a disposición al arquero Álvaro Montero y al delantero Miguel Merentiel para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. Este encuentro fue programado para el sábado 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Miguel Merentiel finalmente no fue incluido en la lista definitiva de convocados de la Selección de Uruguay para la próxima doble fecha FIFA. El delantero había incluido en la pre-lista que presentó el DT de la Celeste, Diego Forlán, el pasado 23 de octubre.

Su posible convocatoria representaba un problema para el Xeneize, ya que los compromisos internacionales coincidían con la preparación y disputa de una de las instancias decisivas del certamen nacional. Finalmente, Merentiel quedó afuera de la nómina definitiva.

Lo mismo sucedió con Álvaro Montero, quien estuvo ausente en el juego de cuartos de final de la Copa Argentina por haber sido convocado por el DT de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, para la Fecha FIFA de septiembre.

Álvaro Montero, arquero de Boca.

Así, el atacante podrá continuar trabajando con el plantel de Boca y estará disponible para el encuentro del sábado 14 de noviembre, cuando el "Xeneize" se enfrente a Banfield desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.