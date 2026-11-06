Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tendrá al goleador y al arquero para el juego ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina.

6 de noviembre 2026 · 14:28hs
Merentiel marcó el tanto de Boca ante los chilenos.

Merentiel marcó el tanto de Boca ante los chilenos.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, tendrá a disposición al arquero Álvaro Montero y al delantero Miguel Merentiel para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. Este encuentro fue programado para el sábado 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Merentiel y Montero, a disposición

Miguel Merentiel finalmente no fue incluido en la lista definitiva de convocados de la Selección de Uruguay para la próxima doble fecha FIFA. El delantero había incluido en la pre-lista que presentó el DT de la Celeste, Diego Forlán, el pasado 23 de octubre.

Su posible convocatoria representaba un problema para el Xeneize, ya que los compromisos internacionales coincidían con la preparación y disputa de una de las instancias decisivas del certamen nacional. Finalmente, Merentiel quedó afuera de la nómina definitiva.

Lo mismo sucedió con Álvaro Montero, quien estuvo ausente en el juego de cuartos de final de la Copa Argentina por haber sido convocado por el DT de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, para la Fecha FIFA de septiembre.

&Aacute;lvaro Montero, arquero de Boca.

Álvaro Montero, arquero de Boca.

Así, el atacante podrá continuar trabajando con el plantel de Boca y estará disponible para el encuentro del sábado 14 de noviembre, cuando el "Xeneize" se enfrente a Banfield desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Boca Miguel Merentiel Álvaro Montero
Noticias relacionadas
El Superclásico se jugaría bajo lluvia.

Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

tres jugadores para dos puestos: la duda en boca

Tres jugadores para dos puestos: la duda en Boca

Nicolás Ramírez será el árbitro entre Boca y River.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

marcelo fuentes hablo sobre su futuro en patronato: aca voy a estar, en patronato no lo se

Marcelo Fuentes habló sobre su futuro en Patronato: "Acá voy a estar, en Patronato no lo sé"

Ver comentarios

Lo último

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Ultimo Momento
Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

Policiales
Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

Dejanos tu comentario