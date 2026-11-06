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Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

Después de varias semanas de expectativa en redes sociales, el artista lanzó A veces solo me divierto, un proyecto de 12 canciones

6 de noviembre 2026 · 11:43hs
Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

Duki eligió una manera especial de celebrar la llegada de su nuevo mixtape: compartirlo cara a cara con sus seguidores. Con apenas un día de anticipación, el artista convocó a una listening exclusiva en la que los primeros fans en llegar tuvieron la oportunidad de escuchar el material junto a él y a algunos de los artistas invitados.

Duki presentó su nuevo mixtape con una escucha exclusiva junto a sus fans

La sorpresa, el encuentro y la euforia del público trasladaron al mundo real el espíritu de A veces solo me divierto: crear, compartir y disfrutar de la música. La experiencia también pudo seguirse en vivo a través de Kick, donde miles de usuarios se conectaron para acompañar al músico durante la jornada.

La transmisión mostró distintos momentos del lanzamiento, desde los últimos detalles de la grabación del tema “VAMOS” en el estudio hasta el trayecto hacia el lugar y la listening. La reacción de los seguidores quedó registrada en tiempo real y ese material se convirtió en la base visual de los videoclips oficiales del proyecto, que recuperan la espontaneidad y la energía genuina del encuentro.

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“Gracias por estos diez años de música, diez años de locura, aventuras, amores y odios, tristezas y alegrías. Son tan culpables como yo de este sueño que construimos juntos”, expresó Duki, en un mensaje dirigido a quienes acompañaron su recorrido artístico.

Con producción general de awesomepierre, el mixtape reúne 12 canciones y una lista de colaboraciones que conecta distintas generaciones del movimiento urbano. Participan YSY A, Neo Pistea, Khea, Salastkbron, mhtresuno, JuicyNise, Pablo Chill-E y Lucho SSJ, en un trabajo que también funciona como punto de encuentro para la escena.

En este lanzamiento, la diversión aparece como el principal motor creativo. Duki explora distintas facetas de su identidad musical desde un lugar más libre, espontáneo y descontracturado, sin dejar de lado la esencia que lo convirtió en una de las figuras centrales del género. La propuesta es disfrutar de la música sin demasiadas reglas y reencontrarse con el impulso que dio origen a su camino artístico.

El proyecto llega después de una trayectoria que supera los 16.000 millones de reproducciones y de giras con entradas agotadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con A veces solo me divierto, Duki vuelve a poner el foco en el disfrute y en el vínculo con el público que lo acompaña desde hace diez años.

El tracklist de A veces solo me divierto

  • Sudaca ft. Pablo Chill-E & Lucho SSJ

  • Super Gotenks ft. KHEA

  • Diabla Soy Tu Fanático ft. Neo Pistea

  • Otra vez ft. Salastkbron & Lucho SSJ

  • Trabajador ft. JuicyNise & mhtresuno

  • Tan mal ft. Salastkbron & Lucho SSJ

  • Madara

  • Vamos

  • Fumo y Espero ft. Neo Pistea

  • Hablan De Mí ft. Salastkbron

  • Víspera ft. YSY A

  • El Malo ft. Pablo Chill-E

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