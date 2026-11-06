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Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones para transitar por rutas nacionales y pasos Internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV

6 de noviembre 2026 · 14:28hs
Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones para transitar por rutas nacionales y pasos Internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV 

Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones para transitar por rutas nacionales y pasos Internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV 

Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, y ante el aumento del tránsito en las rutas nacionales, en especial en los corredores que llevan a los Pasos Internacionales y a las ciudades donde habrá actividades, Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones.

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    • Consultar el estado de las rutas antes de salir.
    • Salir con tiempo: prever demoras por mayor volumen de tránsito, sobre todo en accesos a ciudades y en las cercanías de los Pasos Internacionales.
    • Revisar el vehículo: controlar neumáticos, frenos, luces, niveles y combustible antes de iniciar el recorrido.
    • Llevar la documentación al día: licencia de conducir, documentación del vehículo y seguro obligatorio vigentes. Quienes crucen la frontera deberán contar además con el seguro internacional correspondiente.
    • Respetar las normas de tránsito: usar el cinturón de seguridad, circular con las luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y mínimas y la señalización vial.
    • Descansar y planificar paradas: evitar manejar con cansancio y alternar la conducción en viajes largos.
    • Atender las indicaciones del personal en ruta: seguir las instrucciones de los agentes de control y de la señalización transitoria.
    • Asimismo, se recuerda que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció restricciones a la circulación de vehículos de carga que regirán en rutas nacionales vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Los tramos alcanzados, los horarios y las excepciones pueden consultarse en las Disposiciones 381/2026 y 382/2026 publicadas en el Boletín Oficial.
    • Antes de viajar, consultar el estado de las rutas nacionales

    Papa León XIV Vialidad Nacional viajes Rutas Nacionales
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