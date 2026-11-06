Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones para transitar por rutas nacionales y pasos Internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV

Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones para transitar por rutas nacionales y pasos Internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV

Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, y ante el aumento del tránsito en las rutas nacionales, en especial en los corredores que llevan a los Pasos Internacionales y a las ciudades donde habrá actividades, Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones.