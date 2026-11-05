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Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

El conductor de un auto chocó contra un árbol en Concordia y al momento de realizarle el test de alcoholemia dio 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

5 de noviembre 2026 · 18:28hs
Pese al accidente ocurrido en Concordia

Pese al accidente ocurrido en Concordia, el conductor no sufrió heridas tras el impacto.

Un accidente de singulares características se dio en las primeras horas de este jueves en Concordia. Por causas que se tratan de establecer el conductor de un vehículo perdió el control en calle Balcarce e impactó contra un árbol.

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Conductor chocó contra un árbol.

Conductor chocó contra un árbol.

De acuerdo con la información policial, un hombre circulaba por esa arteria a bordo de un automóvil Ford Focus cuando, por circunstancias que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo.

El auto impactó a un árbol

Como consecuencia de la maniobra, el rodado subió a la vereda e impactó contra un árbol. El conductor no sufrió lesiones a raíz del incidente. En el lugar trabajó personal de la División Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente control de alcoholemia al automovilista.

Qué dio el test de alcoholemia

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, según se informó oficialmente.

El procedimiento contó también con la intervención de efectivos de la Sección Motorizada, dependiente del Comando Radioeléctrico, que trabajaron junto al personal municipal.

Concordia Alcoholemia árbol
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