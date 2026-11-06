Benjamín Amadeo presentó "Prometieron Volar" en el Gran Rex

Benjamín Amadeo presentó “Prometieron Volar”, su cuarto trabajo discográfico, con un espectáculo con canciones nuevas, grandes éxitos e invitados especiales

Benjamín Amadeo volvió a conquistar el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con un show especial para presentar Prometieron Volar, su cuarto álbum de estudio. El artista ofreció un recorrido por sus nuevas canciones y los clásicos de su repertorio.

La puesta en escena acompañó el universo del disco con nubes suspendidas y una gran ventana de avión, que transformaron el escenario en un paisaje de ensueño. Entre los momentos más emotivos estuvo la interpretación de “Para Siempre”, durante la cual una propuesta de matrimonio sorprendió a los presentes. También hubo una acción especial de sus seguidores durante “El mensaje”, con carteles que formaron la frase “Hoy nos unió tu mensaje”.

La noche contó además con invitados especiales. Koino Yokan compartió un momento acústico junto a Amadeo para interpretar “Toda la Vida” y “Lo que hoy quieras”. Luego se sumó Alan Sutton para cantar “No me dediques más canciones”, una de las colaboraciones del nuevo álbum. Finalmente, Max Carra acompañó al músico en “Cositas” y presentó también “Uwaie”.

Con una combinación de canciones nuevas, encuentros musicales y momentos inesperados, Benjamín Amadeo convirtió la presentación de Prometieron Volar en una celebración junto a sus seguidores.