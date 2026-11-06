Uno Entre Rios | Show | Benjamín Amadeo

Benjamín Amadeo presentó "Prometieron Volar" en el Gran Rex

Benjamín Amadeo presentó “Prometieron Volar”, su cuarto trabajo discográfico, con un espectáculo con canciones nuevas, grandes éxitos e invitados especiales

6 de noviembre 2026 · 11:16hs
Benjamín Amadeo presentó Prometieron Volar en el Gran Rex

Benjamín Amadeo volvió a conquistar el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con un show especial para presentar Prometieron Volar, su cuarto álbum de estudio. El artista ofreció un recorrido por sus nuevas canciones y los clásicos de su repertorio.

Benjamín Amadeo desplegó su universo musical en el Gran Rex

La puesta en escena acompañó el universo del disco con nubes suspendidas y una gran ventana de avión, que transformaron el escenario en un paisaje de ensueño. Entre los momentos más emotivos estuvo la interpretación de “Para Siempre”, durante la cual una propuesta de matrimonio sorprendió a los presentes. También hubo una acción especial de sus seguidores durante “El mensaje”, con carteles que formaron la frase “Hoy nos unió tu mensaje”.

La noche contó además con invitados especiales. Koino Yokan compartió un momento acústico junto a Amadeo para interpretar “Toda la Vida” y “Lo que hoy quieras”. Luego se sumó Alan Sutton para cantar “No me dediques más canciones”, una de las colaboraciones del nuevo álbum. Finalmente, Max Carra acompañó al músico en “Cositas” y presentó también “Uwaie”.

Con una combinación de canciones nuevas, encuentros musicales y momentos inesperados, Benjamín Amadeo convirtió la presentación de Prometieron Volar en una celebración junto a sus seguidores.

LEER MÁS: Don Osvaldo vuelve a Paraná y renueva su encuentro con el público

Benjamín Amadeo Gran Rex Música
Noticias relacionadas
Este sábado, Don Osvaldo, la banda liderada por Patricio Fontanet se presentará en el Club Echagüe ante la gran expectativa del público del litoral

Don Osvaldo vuelve a Paraná y renueva su encuentro con el público

bom, el proyecto de lali y miranda!, tendra tres shows en el movistar arena

BOM, el proyecto de Lali y Miranda!, tendrá tres shows en el Movistar Arena

nonpalidece continua celebrando sus 30 anos y se prepara para su show en santa fe

Nonpalidece continúa celebrando sus 30 años y se prepara para su show en Santa Fe

el lollapalooza argentina 2027 dio a conocio el line up completo de cada dia

El Lollapalooza Argentina 2027 dio a conoció el line up completo de cada día

Ver comentarios

Lo último

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Nathy Peluso mostró su romance con Phil Kane y confirmó su presencia en los Latin Grammy

Nathy Peluso mostró su romance con Phil Kane y confirmó su presencia en los Latin Grammy

Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

Ultimo Momento
Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Nathy Peluso mostró su romance con Phil Kane y confirmó su presencia en los Latin Grammy

Nathy Peluso mostró su romance con Phil Kane y confirmó su presencia en los Latin Grammy

Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

Trump anunció un gran acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania

Trump anunció un "gran" acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Policiales
Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

Se realizará una colecta de sangre en Paraná en el Día Nacional del Donante Voluntario

Se realizará una colecta de sangre en Paraná en el Día Nacional del Donante Voluntario

Gualeguaychú presenta su agenda cultural con propuestas para el fin de semana

Gualeguaychú presenta su agenda cultural con propuestas para el fin de semana

Dejanos tu comentario