Se realizará una colecta de sangre en Paraná en el Día Nacional del Donante Voluntario

Con motivo del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, realizarán el martes una colecta externa en Plaza Mansilla.

El martes 10 de noviembre, en Plaza Mansilla, el Ministerio de Salud de Entre Ríos junto a otros organismos gubernamentales; de la sociedad civil y estudiantes secundarios llevarán adelante una colecta externa en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre . También se iluminarán de rojo los frentes de diversos edificios institucionales.

Con motivo del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, la cartera sanitaria entrerriana, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH) y el Proyecto "Donar Sangre Nos Une +", realizará el martes 10 una colecta externa de sangre en Plaza Mansilla. La actividad se desarrollará en la explanada de Casa de Gobierno de Paraná, en el horario de 7 a 11, con la colaboración de estudiantes secundarios. Asimismo, organismos gubernamentales y no, iluminarán de rojo sus frentes a saber: Casa de Gobierno; Palacio de Justicia; Consejo General de Educación; Casa de la UNER; Centro Provincial de Convenciones; Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), entre otros.

Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre

El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre tiene lugar cada 9 de noviembre en homenaje a un acontecimiento trascendental para la medicina argentina y mundial: la primera transfusión de sangre segura y eficaz, realizada en noviembre de 1914 por el médico e investigador argentino Luis Agote. Este avance científico marcó un antes y un después en la medicina transfusional y constituye un motivo para reconocer la importancia de la donación voluntaria como un acto de solidaridad que permite salvar vidas.

La jornada se concentrará en torno al Colectivo de Salud Integral y Móvil, con el propósito de promover la donación voluntaria, habitual y solidaria, y contribuir a fortalecer las reservas de sangre necesarias para garantizar la atención de los pacientes que requieren transfusiones en la provincia.

En esta oportunidad participará el Centro Educativo Miguel de Cervantes Saavedra. Sus estudiantes del nivel secundario serán los anfitriones de la jornada y colaborarán con la entrega de desayunos a las personas que se acerquen a donar sangre, sumando su compromiso y participación a esta iniciativa solidaria.

Asimismo, la Farmacia Cura Álvarez acompañará la actividad con un stand en el que ofrecerá distintos servicios y elementos de cuidado de la salud, entre ellos un botiquín y un medidor de presión arterial.

Cabe recordar que esta actividad se enmarca en el proyecto "Donar sangre nos une +", una iniciativa articulada entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser); la Fundación Iapser y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).