"Bohemian Rapsody", el video más visto de la historia

La marea de Queen no se detiene. Después del golazo del filme inspirado sobre la vida de Freddy Mercury, ahora "Bohemian Rapsody" acaba de llegar a las mil millones de visualizaciones en YouTube convirtiéndose en el video musical más antiguo en haber alcanzado esta cantidad de vistas, lo máximo en la historia de la citada página, y el primero de la década de los 70 (antes de la llegada de MTV), superando a "November rain" de Guns N' Roses.

El récord llega luego de que la película que lleva el mismo título de la canción y cuenta la vida de Mercury también haya sorprendido al mundo con sus logros: es la película musical más vista de la historia, alzó el Globo de Oro al mejor film del año, consagró a su protagonista, Rami Malek con un Oscar al mejor actor y arrasó en recaudación.

En los últimos 12 meses, la banda acumuló más de 3.45 millones de visualizaciones en YouTube, obteniendo vistas masivas en los Estados Unidos (468M), México (455M), Brasil (179M), Italia (165M) y Japón (150M).

En diciembre "Bohemian Rhapsody" fue nombrada la canción más googleada de 2018. Queen tiene más de 10 millones de suscriptores en YouTube y vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo.

La balada escrita por Freddy Mercury en 1975 fue el track principal del álbum de "Queen" titulado "A Night at the Opera".

El videoclip de la legendaria banda se convirtió en el primer cortometraje realizado en la década del 70 en alcanzar el billón de visitas. Para conmemorar el hito, los dos miembros originales restantes del grupo, Brian May y Roger Taylor, se han unido a Universal Music y a YouTube/Google para realizar una remasterización del video de 44 años.

El clip original de "Boheamian Rhapsody" se estrenó en "Top of the Pops" en Inglaterra en noviembre de 1975. Este trabajo de pulido del video vintage se está complementando con la promesa de tres nuevos cortos generados por el usuario para tres temas diferentes de Queen, que se recopilarán a partir de los envíos en el sitio web YouAreTheChampions.com.

"Nos sentimos honrados de que ‘Bohemian Rhapsody' haya alcanzado los mil millones de visitas en YouTube", dijeron Brian May y Roger Taylor como parte del anuncio. "Queremos agradecerles a todos y celebrar con nuestros increíbles fans de todo el mundo creando tres nuevos videos musicales de nuestras canciones, ¡todos con ustedes!", anticiparon los artistas.

"Si eres músico, cantante, bailarín, artista visual o simplemente quieres divertirte. Visite www.youarethechampions.com para obtener más información y nos veremos en la carretera en algún lugar", invitaron los sobrevivientes de la agrupación original. Queen Adam Lambert están en una larga gira mundial que acaba de incluir shows en Los Angeles.

En la invitación a los bailarines que envíen sus interpretaciones de "Don't Stop Me Now" se solicita que vean un video instructivo de Polly Bennett, quien sirvió como entrenador de movimiento de Rami Malek para la película biográfica de Freddie Mercury por la cual el actor ganó un premio Oscar en la primera nominación de su carrera. Los artistas visuales pueden ofrecer cualquier tipo de letra o incluso palabras individuales de "A Kind of Magic". Los cantantes y músicos no se quedan fuera, la petición dirigida a ellos es reinterpretar a su manera "Bohemian Rhapsody".

Según confirmó YouTube, los tres videos resultantes de esta campaña serán lanzados a finales de año. Esta movida en las redes ratifica la vigencia que tiene la música de Queen y que sigue seduciendo por el valor de sus canciones a varias generaciones.

Actualmente, el top five de videos de Queen en YouTube quedó así :

1) "Bohemian Rhapsody", mil millones, 2) "Don't Stop Me Now", 490 millones, 3) "Another One Bites the Dust", 340 millones, 4) "We Will Rock You", 333 millones y

5) "I Want to Break Free", con 312 millones.