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Becas: este martes comenzará el cronograma de pagos

Este martes comienza el Cronograma de Pagos de las becas de Inaubepro por finalización de DNI y a través del Banco Entre Ríos.

6 de abril 2026 · 10:55hs
Este martes comienza el Cronograma de Pagos de las becas de Inaubepro por finalización de DNI y a través del Banco Entre Ríos.

Este martes comienza el Cronograma de Pagos de las becas de Inaubepro por finalización de DNI y a través del Banco Entre Ríos.

EI Instituto Becario Provincial (Inaubepro) adelantó que este martes 7 de abril comenzará el pago de las becas provinciales, el cual estará dividido en tres tramos, que incluyen tanto nivel secundario como superior. Se percibirán por finalización de DNI y a través del Banco Entre Ríos.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, recordó que "con este cronograma se cumplen los nueve tramos establecidos para la beca secundaria 2025 -2026. Asimismo, para terciario y universitario aún resta el último pago correspondiente a mayo".

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Por otra parte, informó que "estamos en pleno proceso de inscripciones para nivel secundario, tanto nuevas como renovaciones". El funcionario destacó el avance de esta etapa porque muchas familias han cumplimentado el proceso a través del sitio de El Becario y a APP".

Berdiñas hizo hincapié en que "se encuentran disponibles nuestro chat online, nuestra Casa Central y Delegaciones para quienes necesiten asesoramiento para poder realizar el trámite en tiempo y forma".

"Como gobierno provincial estamos trabajando para acercar estos beneficios a la población. El Instituto, entre sus diferentes programas y servicios, tiene el firme compromiso de acompañar los sueños de los estudiantes entrerrianos", subrayó.

becas Becario Inaubepro.jpg

El cronograma completo de abril

Martes 7: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 8: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Jueves 9: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Inscripción Beca 2026

Secundaria: a partir del 25 de febrero y hasta el 30 de abril

Superior: a partir del 13 de abril

becas Inaubepro Cronograma de pagos
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