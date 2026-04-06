La Confederación Argentina de Hockey realiza una captación nacional de talentos en Paraná

La actividad organizada por la Confederación Argentina de Hockey se iniciará este martes en la cancha de césped sintético del Paraná Rowing Club.

En el marco de la Concentración Nacional de Talentos impulsada por la Confederación Argentina de Hockey , la ciudad de Paraná volverá a posicionarse como un punto estratégico para el desarrollo de la disciplina con la realización de una jornada de capacitación destinada a entrenadores.

La actividad, que reúne a jugadores de la categoría Sub 16, se llevará a cabo el martes y tendrá como sede al Paraná Rowing Club, con instancias teóricas que se desarrollarán en el Centro Provincial de Convenciones.

La propuesta está dirigida especialmente a entrenadores habilitados que buscan continuar su formación y profesionalizar su labor dentro del hockey argentino. Con un enfoque integral, la jornada abordará distintas temáticas vinculadas al alto rendimiento, combinando conceptos teóricos, herramientas prácticas y experiencias aplicadas al desarrollo de talentos.

concentración hockey La Confederación Argentina de Hockey organizó distintas actividades teóricas y prácticas.

Las actividades en Paraná

El programa comenzará a las 16 con la apertura oficial a cargo de autoridades, dando paso a un cronograma cargado de contenidos específicos. A las 16.30, Luciano Agüero encabezará la disertación “Estructura, estadística y metodología del entrenamiento”, donde se profundizará en la planificación y análisis del rendimiento deportivo.

Luego, a las 17, será el turno del licenciado Julián Amnduni, quien expondrá sobre “Pilares en la vida del deportista”, una temática que apunta a la formación integral, contemplando aspectos físicos, mentales y sociales.

Tras un breve receso previsto para las 17.30, la actividad continuará a las 18 con la presentación de Exequiel Paulon, quien desarrollará “Perfiles para alcanzar los seleccionados argentinos”, además de detallar contenidos y objetivos del Plan Nacional de Detección de Talentos.

El cierre de la jornada estará a cargo de Ivolution, a las 18.30, con una exposición sobre herramientas tecnológicas aplicables al hockey, un eje cada vez más relevante en el deporte moderno, donde el análisis de datos y el uso de tecnología marcan diferencias en el rendimiento.

La iniciativa cuenta con la organización conjunta de la Confederación Argentina de Hockey y el Paraná Rowing Club, y con el acompañamiento de distintas instituciones y organismos, entre ellos la Federación Entrerriana de Hockey, la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos, además del impulso de empresas vinculadas al ámbito deportivo y tecnológico.

Este tipo de capacitaciones refuerzan el compromiso con el crecimiento del hockey en la región, brindando a los entrenadores herramientas actualizadas y generando espacios de intercambio que contribuyen al desarrollo de nuevos talentos. Paraná, en este contexto, se consolida como una plaza clave dentro del mapa nacional, albergando eventos que potencian tanto la formación como la proyección del deporte.

Los jugadores citados

Lista femenina: Lupe Cersofios, Martina Quintana, Candela Caino, Maite Saurin, Lourdes Acosta, Valentina Leineker, Amalin Abichain, Guillermina Dramasco, Sara Velásquez, Juana Gali, Clara Cañas, Valentina Izaguirre, Valentina Luna Varisco, Catalina Bonarrigo, Ema González Eterovich, Argentina Guzmán, Sofía Pujol, Lara Belotti, Adara Sangoy, Clementina Ramírez, Isabella Corona y Sofía Díaz.

Lista masculina: Ignacio Corrales Tejerina, Franceso Musante Blason, Augusto Gómez Roble, Clemente Piloni Izaguirre, Santiago Basiliquiotis, Ignacio Colonna, Simon Mountfort, Marcos Reichel, Ignacio Taffarel, Lázaro Vaiarini, Rodrigo Morales, Augusto Rodríguez, Máximo Carleti, Genaro Molteni, Mirko Wallingre, Estanislao Vicentin, Felipe Vich, Joaquin Vich, Axel Cuatrin, Bautista Rivera, Tomas Sánchez, Constantino Rojas, Tomas Mildemberger, Gregorio Piloni Izaguirre, Joaquín Gómez Ramos y Federico Ruiz Díaz.