Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos alcanzó una ocupación promedio del 74% en Semana Santa, con un total de 170.280 turistas alojados y 117.493 excursionistas.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia de Entre Ríos alcanzó una ocupación promedio del 74%, con un total de 170.280 turistas alojados y 117.493 excursionistas, lo que representó 287.773 visitantes en todo el territorio, según datos oficiales durante Semana Santa .

El gasto promedio diario fue de $103.224 por turista y $57.805 por excursionista, generando un movimiento económico estimado en $21.734 millones, confirmando al turismo como un motor relevante de la actividad económica provincial.

La estadía promedio se mantuvo en niveles habituales para escapadas cortas, en un contexto impulsado por el turismo de cercanía y la diversidad de propuestas desplegadas en toda la provincia.

La agenda combinó actividades religiosas, culturales, gastronómicas y recreativas, con fuerte protagonismo de ciudades como Colón, con el 80% de ocupación; Villa Elisa en el 97% y mucha presencia de uruguayos, o Paraná, que ofreció ferias, circuitos históricos, eventos deportivos, propuestas en el islote Curupí y el tradicional Vía Crucis viviente, además de fiestas populares como la de la Empanada de Pescado de Río. E

n distintos puntos de la provincia se destacaron eventos como la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación, la Pre Fiesta del Sábalo en Victoria, el Festival Pueblos y Sabores en Gualeguaychú y propuestas vinculadas a la naturaleza, el turismo termal y los circuitos productivos. Las expresiones de fe, como los recorridos de las siete iglesias y peregrinaciones, también tuvieron alta participación.

El movimiento turístico se vio parcialmente afectado en los inicios del fin de semana por dos siniestros viales de relevancia: uno en el puente General Urquiza sobre la Ruta Nacional 12, que permaneció cortado durante varias horas el miércoles por la tarde, y otro en la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú, donde un choque entre camiones generó un incendio de gran magnitud y largas demoras.