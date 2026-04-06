Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Departamental de Policía de Villaguay aclaró que "se encuentra en curso la intervención institucional y profesional". Se debe a un supuesto intento de suicidio

Departamental de Policía de Villaguay aclaró que "se encuentra en curso la intervención institucional y profesional". Se debe a un supuesto intento de suicidio

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Villaguay se informó, en relación a un hecho que involucra a un funcionario policial de esa jurisdicción, que se encuentra en curso la correspondiente intervención institucional y profesional, adoptándose las medidas necesarias para resguardar su integridad.

"En tal sentido, se solicita a los medios de comunicación y a la comunidad en general actuar con la debida responsabilidad y prudencia al momento de difundir información, teniendo en cuenta la sensibilidad de la situación y el respeto que merece tanto el funcionario como su entorno familiar".

Policia de Villaguay suicidios policías

Contexto

El comunicado se refiere a un incidente protagonizado por un funcionario policial que estaba de guardia en la vía pública, Villaguay. Según datos extraoficiales, habría intentado autolesionarse y el hecho fue impedido por compañeros de la fuerza.

Policía de Entre Ríos Autodeterminación

Seis policías se quitaron la vida en Entre Ríos

UNO informó en su edición del 5 de julio de 2025 que hasta ese momento cinco policías se habían la vida en lo que iba del año en Entre Ríos. En tanto, el 15 de marzo apareció sin vida Natanael Vera, integrante de la fuerza provincial, tras sufrir una herida de arma de fuego en un hecho ocurrido en Diamante. El efectivo se habría efectuado un disparo con su arma reglamentaria en circunstancias que son materia de investigación pero se estima que podría tratarse de un suicidio. En rigor, ese es el dato del que se tiene conocimiento hasta la actualidad por las coberturas periodísticas.

Los seis policías que ya no están son María Núñez, Natalia Ruiz Moreno, Nicolás Gervasoni, Víctor Taborda, Agustín Monzón y Natanael Vera.

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El año pasado el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, habló por primera vez del tema a través de las redes sociales: "Nos ocupamos del stress laboral. La función policial es dura y estricta. El policía es un ser humano que cumple una función especial que genera mucho stress y se lo debe acompañar, no es supermán que todo lo puede". El posteo fue acompañado por una imagen en la que se destaca el Jefe de Policía de Entre Ríos, Claudia González, y la psicóloga policial Paula Martínez.

Suicidio Policías Nestor Roncalia.jpg

Pedido de informes de Dipuados

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, haciendo uso de las facultades que le otorga el Artículo 117 de la Constitución Provincial, formalizó en marzo un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo. El objetivo central es obtener claridad sobre la situación crítica que atraviesa el personal de la Policía de Entre Ríos en materia de salud mental y conductas autolesivas.

El documento, presentado por la diputada Silvia del Carmen Moreno y que cuenta con el respaldo de los coautores Lorena Arrozogaray, Mariel Avila, Sergio Castrillon, Enrique Cresto, Silvina Decco, Yaris Seyler y Andrea Zoff, solicita la intervención directa de los Ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia para responder a tres ejes fundamentales:

Tras detallar legislación nacional y provincial respecto de la grave problemática, la legisladora consideró “resulta particularmente relevante atender la situación del personal de las fuerzas de seguridad, en tanto su labor cotidiana que implica una exposición diferencial a factores de riesgo psicosociales, tales como estrés crónico, contacto permanente con situaciones de violencia, uso y portación de armas de fuego, exigencias operativas de alta intensidad”.

Añadió que “a ello se suman, en muchos casos, factores vinculados a las condiciones laborales, tales como extensas jornadas de servicio, esquemas de turnos rotativos, demandas operativas permanentes y condiciones salariales que pueden incidir en la calidad de vida del personal. Estos elementos, considerados en conjunto, pueden impactar en el bienestar psicosocial de los trabajadores y requieren ser contemplados en cualquier estrategia de abordaje integral”.

Denuncias en redes sociales

Al no contar con sindicato, los efectivos policiales protestas a través de sus familiares y exponen sus problemas a través de redes sociales donde vuelcan denuncias anónimas desde todos los puntos dela porvincia de Entre Ríos. "En muchos lugares ya no se trabaja en condiciones. Se sobrevive. Se tapa lo que falta. Se improvisa. Se pone el cuerpo… y muchas veces, también la plata. Todo para que parezca que el sistema funciona. Cuando no se reciben los medios es abandono. No se puede pedir vocación cuando lo que hay es persecución", se expresa en redes sociales.

Entre las situaciones que describen se repiten:

Salario spaupérrimos

Largar jornadas

Móviles en mal estado

Falta de recursos básicos

Presión constante sobre el personal

Amenazas de sumarios o traslados

Persecución al subalterno

Policías poniendo de su propio bolsillo para poder trabajar. Usando sus propios medios para sostener un sistema que debería garantizarlos.

Entre las exigencias enumeran