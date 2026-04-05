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TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Agustín Canapino, que venía de ganar con el Chevrolet Camaro de TC en Centenario, se impuso de punta a punta en el Fangio con el Chevrolet Cruze.

5 de abril 2026 · 17:52hs
El festejo de Canapino en el podio de Rosario 

Gentileza APAT.

El festejo de Canapino en el podio de Rosario 

El comienzo de la temporada 2026 para Agustín Canapino estuvo lejos de ser el ideal. Sin embargo, todo cambió en los últimos 22 días, ya que el “Titán” ganó 3 de las 4 Finales que disputó en ese lapso y en la restante terminó 2º. La categoría que más alegrías -en cantidad- le dio en estas 3 semanas fue el TN Clase 3, donde con la que logró hoy en el autódromo de Rosario, donde se disputó la 3ª fecha del Campeonato 2026, suma 2 victorias consecutivas con el Chevrolet Cruze.

El piloto del Salvita Racing dominó de punta a punta una carrera que se facilitó a partir de la mala largada de Leonel Pernía (Honda Civic) y en la que tuvo como escolta durante las 20 vueltas a Ricardo Risatti (Citroën C-Elysée). El cordobés, que largó 5º, cerró un gran primer giro en el 2º puesto y allí se mantuvo sin que nadie pusiera seriamente en peligro su condición de escolta.

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Con 30 kilos de lastre en el Cruze que alista el staff técnico del Canning Motorsports, Canapino sumó su 3º triunfo en 6 carreras disputadas como titular en el TN Clase 3 y ganó 4 posiciones en el campeonato para situarse como escolta de Facundo Chapur (Honda Civic), a 5 puntos del líder. El cordobés del Larrauri Racing, que venía de ser 3º en Paraná y 6º en el “Oscar Cabalén”, llegó 5º en el “Juan Manuel Fangio” luego de largar desde la 7ª posición.

La palabra de Canapino

“Así es el automovilismo. Había arrancado la temporada con una racha negativa, con mala fortuna y algunos errores propios, y ahora se dio vuelta, con las dosis de suerte que siempre hay que tener. Ahora me ilusiono con pelear el campeonato de TN. Hoy tuve un auto fantástico que me dio la posibilidad de ganar. Estos circuitos lentos nos favorecen porque el Cruze tiene un déficit a la hora de acelerar pero está bien al momento de doblar. La clave de este triunfo estuvo en cada detalle: fijate que hasta el cajón de largada cambié, porque el de la parte externa tenía mucho más grip”, expresó

Con el mismo Citroën C-Elysée del Nico Kern Racing Car con el que Chapur había ganado en Rosario 2025, Ricardo Risatti alcanzó su 2º podio en TN Clase 3, un resultado que comenzó a edificar con el acierto de los neumáticos a utilizar en la 2ª serie realizada en el circuito de 4.000 metros. El anterior “top 3” de “Caíto” en la categoría había sido hace casi 16 años, cuando ganó en Pigüé 2010 con un Chevrolet Astra.

“Un lindo domingo, con una excelente serie por la buena elección de las gomas y una Final en la que tuvimos una excelente largada y un buen ritmo que me permitió correr a Agustín (Canapino) hasta donde pude, aunque no tuve ninguna posibilidad para pasarlo. Tenía un mejor auto en la segunda parte de la Final, pero no lo pude aprovechar por los dos ingresos del auto de seguridad. Este resultado nos hacía falta porque no habíamos arrancado bien el año”, aseveró Risatti en Campeones.

Leonel Pernía (Honda Civic) tuvo una Final repleta de alternativas: cayó al 6º puesto en el 1ª vuelta a raíz de una fallida largada, remontó hasta el 3º lugar en el 5º giro para enseguida cometer un exceso -cuando acababa de doblegar a Chapur- que lo devolvió a la 6ª posición. Desde allí se recuperó para superar en la 19ª y anteúltima vuelta a Julián Santero (VW Virtus) y cosechar así su 42º podio en el TN Clase 3.

“El cambio de grilla de Agustín (Canapino) fue inteligente. Más allá de la falta de grip que tenía el cajón en el que largué, tengo un problema de largada con este auto que tengo que mejorar porque no me siento seguro. Lo bueno es que nos recuperamos con maniobras ajustadas en una carrera que fue muy divertida y que sumamos fuerte para el campeonato. Aprendí mucho en esta carrera de lo que le gusta al auto y seguramente lo aprovecharemos en el futuro, que avizoro muy bueno”, señaló Pernía en AM590 Continental y Campeones Radio.

Julián Santero estrenó el VW Virtus con un 4º puesto en la Final (su mejor resultado de la temporada en el TN) y completó el “top 4” multimarca de la 13ª presentación de la Clase 3 en el autódromo rosarino. Facundo Ardusso (Toyota Corolla) arribó 6º en una gran remontada tras largar 26º y resultó el mejor santafesino clasificado en la división mayor del TN.

La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 3 y 4 de mayo, en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”. Será la primera visita de la temporada al trazado cuyano, adonde volverá el 1, 2 y 3 de agosto, cuando comparta el fin de semana con el Turismo Carretera.

Canapino Rosario Chevrolet Agustín Canapino
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