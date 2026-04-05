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Qué series lideran hoy el ranking de Netflix en Argentina

Las series más vistas en Netflix: el público se inclina por historias intensas, atravesadas por el drama y, en muchos casos, inspiradas en hechos reales

5 de abril 2026 · 15:12hs
Emergencia radiactiva (temporada 1)

"Emergencia radiactiva" (temporada 1)
Esa noche 

"Esa noche" 
Amor y muerte (temporada 1)

"Amor y muerte" (temporada 1)

El ranking diario de Netflix en Argentina volvió a actualizarse y confirma una tendencia que se repite en las últimas semanas: el público se inclina por historias intensas, atravesadas por el drama y, en muchos casos, inspiradas en hechos reales. En ese escenario, tres producciones se posicionan hoy en lo más alto del Top 10 y concentran la mayor cantidad de reproducciones en la plataforma.

Las tres series más vistas hoy en Netflix en Argentina

Emergencia radiactiva (temporada 1)

En el primer lugar se ubica Emergencia radiactiva (temporada 1), una ficción que se inscribe dentro del thriller con base científica. La serie reconstruye un accidente nuclear y sus consecuencias, con una narrativa que alterna entre lo técnico y lo humano. A lo largo de sus episodios, el relato expone el impacto de la catástrofe en la vida cotidiana, las decisiones políticas y la gestión de la crisis. El ritmo sostenido y el abordaje detallado de la tragedia explican en parte su fuerte recepción entre los usuarios.

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Esa noche

El segundo puesto lo ocupa Esa noche, una miniserie que se apoya en el suspenso y el drama judicial. La historia parte de un hecho puntual que deriva en una investigación compleja, donde cada episodio incorpora nuevos elementos y cuestiona las versiones iniciales. Con una estructura breve y de resolución cerrada, el formato se adapta a uno de los consumos más extendidos dentro de la plataforma: relatos concentrados, de pocos capítulos, que permiten seguir la trama de manera continua.

Amor y muerte

En el tercer lugar aparece Amor y muerte (temporada 1), una producción basada en un caso real ocurrido en Estados Unidos. La serie combina drama y crimen, con foco en los vínculos personales y en las tensiones que atraviesan a los protagonistas. A partir de un hecho que conmociona a una comunidad, el relato se detiene en las motivaciones, las contradicciones y las consecuencias de un episodio que trasciende lo policial.

El comportamiento del ranking permite observar algunas claves del consumo actual. Por un lado, se mantiene el interés por historias que retoman hechos reales o verosímiles, con una construcción narrativa que prioriza el conflicto y la tensión. Por otro, se consolida la elección de miniseries o temporadas acotadas, que ofrecen un desarrollo más concentrado y una resolución definida.

En Argentina, esta combinación se sostiene con una audiencia que alterna entre distintos géneros pero mantiene una preferencia por relatos de alto impacto emocional. El Top 10 de Netflix, que se actualiza diariamente en función de las visualizaciones, funciona como una referencia inmediata de esas elecciones y permite identificar qué contenidos logran mayor alcance en cada momento.

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