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Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Respiro para Newell's: se impuso de visitante ante Central Córdoba en el Estadio Madres de Ciudades. Fue 3 a 1.

5 de abril 2026 · 22:32hs
Newells ganó de visitante este domingo.

Prensa Newell's

Newell's ganó de visitante este domingo.

Bajo una lluvia intensa y sufriendo hasta el final, Newell's cerró el domingo futbolero con un triunfo de oro en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero. Se impuso 2-1 en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 e hilvanó su segundo triunfo consecutivo en el certamen, aunque en el medio quedó eliminado ante Acassuso de la Copa Argentina.

Franco García y Oscar Salomón convirtieron para la Lepra en el primer tiempo y el Ferroviario, con uno menos durante medio partido por la roja a Juan Pablo Pignani, descontó con un gol de Diego Barrera en el complemento. Hacía un año que los rojinegros no ganaban dos encuentros al hilo en la liga: había sido ante Boca y Tigre en abril de 2025.

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