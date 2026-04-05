Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Bajo una lluvia intensa y sufriendo hasta el final, Newell's cerró el domingo futbolero con un triunfo de oro en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero. Se impuso 2-1 en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 e hilvanó su segundo triunfo consecutivo en el certamen, aunque en el medio quedó eliminado ante Acassuso de la Copa Argentina.

Franco García y Oscar Salomón convirtieron para la Lepra en el primer tiempo y el Ferroviario, con uno menos durante medio partido por la roja a Juan Pablo Pignani, descontó con un gol de Diego Barrera en el complemento. Hacía un año que los rojinegros no ganaban dos encuentros al hilo en la liga: había sido ante Boca y Tigre en abril de 2025.