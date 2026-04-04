Híbridos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La banda paranaense Híbridos se presentará el jueves 9 de abril a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, donde dará a conocer su disco "Consumiendo mi Cabeza"

La banda paranaense Híbridos se presentará el jueves 9 de abril a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, donde dará a conocer su disco Consumiendo mi Cabeza. Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de la plataforma PlateaVip.com.

Formada en 2017, la banda se consolidó dentro de la escena local con una propuesta de rock alternativo que combina potencia sonora, una estética definida y letras de tono introspectivo. El grupo está integrado por Alejo Garay (voz y guitarra rítmica), Ciro Palacio (guitarra principal), Stefano Triano (bajo y coros) y Ariel Szpiczak (batería).

En su recorrido, Híbridos editó el EP Fuera de la Realidad en 2021, grabado durante la pandemia, y sumó en 2023 una sesión en Romaphonic con material que anticipa nuevos lanzamientos. En 2025, la banda resultó ganadora del certamen Argentina GuitarCon, lo que le permitió grabar una Black Dog Session, uno de sus trabajos más recientes.

La presentación en el Teatro 3 de Febrero marcará un nuevo paso en el crecimiento del grupo, que proyecta una mayor circulación en escenarios provinciales y nacionales durante 2026. El show estará centrado en las canciones de su nuevo material, junto con un repaso por composiciones anteriores que forman parte de su identidad sonora. Desde la organización se recomienda al público asistir con anticipación para garantizar el ingreso puntual a la función.