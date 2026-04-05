Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Así se vivió la cabo la 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez durante el fin de semana largo de Semana Santa

La 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado reunió cientos de personas en Puerto Sánchez durante el fin de semana largo de Semana Santa y volvió a posicionarse entre las propuestas más elegidas de Paraná. Con una agenda que combinó música en vivo, gastronomía regional y feria de emprendedores, el encuentro puso en primer plano la identidad ribereña y el trabajo de la comunidad local.

Organizada de manera conjunta entre vecinos del barrio y la Municipalidad de Paraná, la celebración se desarrolló a orillas del río y convocó a visitantes de distintos puntos de la región. El paseo gastronómico tuvo como eje la empanada de pescado de río, elaborada por manos locales, mientras que los puestos de artesanías completaron el recorrido para el público.

La intendenta Rosario Romero visitó el predio el viernes y destacó el valor del evento dentro de la agenda turística. Señaló que la propuesta amplía las opciones de la ciudad en Semana Santa y genera oportunidades de ingreso para emprendedores y familias vinculadas a la economía costera.

En el escenario, la programación artística reunió a referentes de la música litoraleña como Rama y Flor, Lucho Quiñones, Alma de Río, Tierra Nativa, Proyecto El Grito Sagrado y Musiqueros Entrerrianos. La cantante Fiorella Leiva, integrante de Rama y Flor, valoró estos espacios de encuentro entre artistas y público, y subrayó la importancia de difundir el repertorio regional.

Debido a la inestabilidad climática, la organización resolvió adelantar parte de las actividades previstas para el sábado y suspender el tradicional concurso de empanadas, que fue reprogramado para el viernes 11 de abril. Mariana Ríos, referente del barrio, explicó que la decisión buscó preservar la participación y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la propuesta.

El acompañamiento del público volvió a ser uno de los puntos destacados de la fiesta. Entre los asistentes hubo visitantes de localidades cercanas, como Crespo, que valoraron la iniciativa por su aporte a la difusión de la música, el arte y la gastronomía local.