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Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

El jefe de la Comisaria N° 1 de Chajarí y un sargento fueron puestos a disponibilidad tras el suicidio de una joven policía

6 de abril 2026 · 10:39hs
El jefe de la Comisaria N° 1 de Chajarí y un sargento fueron puestos a disponibilidad tras el suicidio de una joven policía 

El jefe de la Comisaria N° 1 de Chajarí y un sargento fueron puestos a disponibilidad tras el suicidio de una joven policía 

Tras el suicido de una joven mujer policía en la ciudad de Chajarí, el pasado jueves 2 de abril, en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu, en las últimas horas pasaron a disponibilidad a dos integrantes de la comisaría N° 1 de esa ciudad.

La decisión se tomó a “los fines de darle un marco de transparencia tanto a la investigación judicial como a la interna” explicó el Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente, Jefe Departamental de Policía, a Radio Chajarí.

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Una abogada de 42 años fue hallada sin vida este sábado en su casa. Todo apunta a una autodeterminación. Días atrás una joven policía se quitó la vida.

Dolor en Chajarí por un nuevo suicidio

Valdez Puente confirmó que el Jefe de la Comisaria N° 1, Mauricio Maschio y el Sargento Leonard, fueron puestos a disponibilidad.

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A su vez, manifestó que “personal de Asuntos Internos se hizo presente en la comisaría y nosotros hemos puesto a disposición todos los elementos que nos requirieron. Han tomado entrevistas al personal”.

Policía de Chajarí comisaria 1

Cabe recordar que el pase a disponibilidad en la policía es una medida administrativa preventiva y transitoria, no una sanción definitiva, que separa al personal de sus funciones ordinarias. Se aplica ante investigaciones internas, sumarios o conductas indecorosas para preservar el orden, retirando temporalmente el arma y otros elementos.

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El hecho

En horas de la siesta del 2 de abril, en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu de Chajarí una joven mujer, agente de la Policía, falleció por autodeterminación en el baño del local comercial. La funcionaria, que se encontraba haciendo guardia en la calle, había egresado como agente en diciembre de 2025 como parte de la XXII promoción.

La investigación de este caso continúa en base a testimonios y la información contenida en el celular de la joven policía secuestrado en el lugar del hecho y puesto a disposición de la justicia.

Este hecho se suma a otros que involucra a personal de Policía de Entre Ríos y deja en evidencia una problemática creciente que la institución no ha podido solucionar. Por otra parte se vuelve a abrir el debate sobre la formación y la capacitación para el ejercicio de la función policial y lo que implica la responsabilidad en el manejo de un arma de fuego.

Denuncias en redes sociales

Al no contar con sindicato, los efectivos policiales protestas a través de sus familiares y exponen sus problemas a través de redes sociales donde vuelcan denuncias anónimas desde todos los puntos dela porvincia de Entre Ríos. "En muchos lugares ya no se trabaja en condiciones. Se sobrevive. Se tapa lo que falta. Se improvisa. Se pone el cuerpo… y muchas veces, también la plata. Todo para que parezca que el sistema funciona. Cuando no se reciben los medios es abandono. No se puede pedir vocación cuando lo que hay es persecución", se expresa en redes sociales.

Entre las situaciones que describen se repiten:

  • Salario spaupérrimos
  • Largar jornadas
  • Móviles en mal estado
  • Falta de recursos básicos
  • Presión constante sobre el personal
  • Amenazas de sumarios o traslados
  • Persecución al subalterno
  • Policías poniendo de su propio bolsillo para poder trabajar. Usando sus propios medios para sostener un sistema que debería garantizarlos.

Entre las exigencias enumeran

  • Resultados
  • Presencia
  • Compromiso
  • Que “todo funcione”.
  • La responsabilidad siempre cae sobre el que está abajo.

Chajarí Policía comisaría suicidio
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