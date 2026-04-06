General Ramírez: vecinos votaron el diseño para su nuevo pórtico de ingreso

Tras un concurso abierto, el proyecto elegido fue el presentado por Juan Maier, maestro mayor de obras y bombero voluntario de General Ramírez.

El diseño del nuevo pórtico para General Ramírez fue elegido por la gente

El año pasado la Municipalidad de General Ramírez organizó un concurso para diseñar el nuevo pórtico de acceso a la ciudad, situado sobre la Ruta Nacional Nº 12. Los proyectos podían ser individuales o grupales y había tiempo de presentarlos hasta el 1° de diciembre del 2025. Flavia Pamberger, intendenta de la localidad, contó a UNO que se trataba de un tema muy presente para toda la comunidad.

En ese contexto, los concejales del bloque de la Alianza Ramirense impulsaron la idea de hacerlo de manera participativa. Para ello, sancionaron una ordenanza que establecía las bases y condiciones del concurso, al que además se le dio amplia difusión y promoción. “Como resultado, se presentaron 16 propuestas. Luego de una preselección realizada por el equipo técnico municipal, nueve de ellas fueron sometidas a votación pública. En esta instancia participaron más de 6.000 vecinos, quienes eligieron el diseño que más les gustaba”, precisó.

Pórtico de General Ramírez Municipalidad de General Ramírez

Desde el municipio destacaron que siempre se buscó que el proceso fuera participativo, dada la relevancia del pórtico para la identidad de la ciudad. “Cabe destacar que no sólo se trató de propuestas elaboradas por profesionales, sino que también participaron adolescentes y vecinos en general, lo que dio lugar a ideas muy variadas y valiosas”, subrayó Pamberger.

Finalmente, se dio a conocer cuál fue el proyecto ganador en este concurso: fue el presentado por Juan Carlos Maier, maestro mayor de obras, docente y bombero voluntario de la localidad. “Ya se tomó contacto con él y se está avanzando en reuniones con el equipo técnico municipal para ajustar detalles y comenzar a darle forma concreta a la obra”, adelantó la intendenta.

El proyecto ganador

Cabe destacar que en esta propuesta, que buscó no sólo embellecer el acceso a la ciudad sino también reforzar la identidad local, el proyecto ganador logró destacarse por una combinación de estética, practicidad y profundo arraigo con el lugar. “Me enteré por redes sociales del concurso y me gustó el desafío”, contó a UNO Juan Maier, con la sencillez de quien habla desde la vocación. Su participación no fue casual: hace años se desempeña en el ámbito de la construcción y la docencia técnica, lo que le permitió pensar un diseño realista, ejecutable y adaptado a las necesidades concretas de la ciudad.

Uno de los puntos más valorados de su propuesta tiene que ver con una problemática histórica: los antiguos pórticos eran frecuentemente dañados por camiones o maquinaria de gran altura. A partir de esa experiencia, Maier tomó una decisión clave: eliminar cualquier limitante superior.

“El proyecto no tiene una estructura elevada que pueda ser impactada. Esa fue la premisa principal desde el inicio”, explicó a UNO. Así, el diseño propone una estructura lateral, sin arco superior, que garantiza seguridad y durabilidad.

Pero no se trata sólo de evitar inconvenientes. La propuesta también contempla un bajo mantenimiento, otro aspecto central para la administración municipal. “La idea fue pensar algo que perdure en el tiempo y no requiera intervenciones constantes”, señaló.

Pórtico General Ramírez El diseño del nuevo pórtico para General Ramírez fue elegido por la gente Municipalidad de General Ramírez

Según comentó el autor del diseño más votado, el proyecto prevé una construcción tradicional, con materiales accesibles y conocidos en la región: hormigón, ladrillo y revestimientos resistentes. Además, se propone el uso de pintura texturada plástica, que ofrece mayor espesor y durabilidad, reduciendo la necesidad de repintado frecuente.

Otro aspecto interesante es la posibilidad de que la obra sea ejecutada con mano de obra local. “Siempre pensé en algo concretable, sin saber exactamente el presupuesto del municipio, pero que pueda hacerse incluso con trabajadores de la zona”, comentó Maier.

En cuanto a lo estético, el diseño incluye detalles como revestimientos en piedra y una iluminación destacada, pensada para realzar la estructura durante la noche y mejorar la visibilidad desde la ruta.

Construcción colectiva

Aunque el diseño ya fue seleccionado, Maier remarcó que se trata de un bosquejo inicial, abierto a modificaciones. “Estoy totalmente dispuesto a que se ajusten cosas, agregar o sacar elementos”, aseguró.

Entre las sugerencias surgidas de la comunidad, aparece la posibilidad de incorporar el nombre completo de la ciudad: “General Ramírez”, en letras de gran tamaño, para reforzar la identificación desde la ruta.

Este espíritu flexible refleja también el carácter participativo del proceso, donde la opinión de los vecinos tuvo un rol clave.

Pórtico de General Ramírez Municipalidad de General Ramírez

Orgullo de pertenecer

La emoción de Maier es evidente al hablar del reconocimiento recibido. “Estoy muy contento y agradecido a toda la comunidad”, expresó.

Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar, tanto de vecinos como de alumnos y compañeros. Y es que su historia personal está profundamente ligada a la ciudad: nació, creció y desarrolla su vida profesional en General Ramírez.

Además de ejercer como maestro mayor de obras, da clases en la escuela técnica local y forma parte del cuerpo de bomberos voluntarios. Ese vínculo cotidiano con la comunidad le da un valor especial a su proyecto: no es sólo un diseño arquitectónico, sino una contribución concreta al lugar donde eligió vivir y trabajar.

Plan integral

La intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, destacó que el proyecto del nuevo pórtico se enmarca, además, en un plan integral para el acceso principal a la ciudad. En este sentido, mencionó que actualmente Vialidad Nacional está llevando adelante una serie de intervenciones para mejorar la seguridad vial, como la construcción de una dársena de desaceleración para quienes ingresan desde el lado de Nogoyá, una desviación del camino que viene de Don Cristóbal, la repavimentación de un tramo del acceso, y la incorporación de señalización vertical y horizontal.

A esto se suma la obra de repavimentación de la Ruta 12 que está ejecutando Nación, y las gestiones en conjunto con la Policía de Entre Ríos para la instalación de radares.

En conjunto, todas estas acciones buscan mejorar la seguridad y el orden en el ingreso y egreso a la ciudad, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos.