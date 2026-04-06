Gas envasado: piden informes sobre controles tras incendios y exposiones

La medida busca esclarecer el alcance de los controles estatales sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP)

La medida busca esclarecer el alcance de los controles estatales sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP)

La medida busca esclarecer el alcance de los controles estatales sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP)

La medida busca esclarecer el alcance de los controles estatales sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP)

Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para que el Poder Ejecutivo detalle las inspecciones y sanciones a operadores de garrafas. La iniciativa surge tras graves accidentes en Tucumán y Buenos Aires, en un contexto de desregulación del sector.

El diputado nacional por Neuquén, Pablo Todero (Unión por la Patria) , es el autor del pedido de informes sobre la fiscalización de los depósitos de gas envasado.

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La medida busca esclarecer el alcance de los controles estatales sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) tras una serie de incendios y explosiones que causaron heridos y daños totales en viviendas.

garrafas.jpg El Gobierno desreguló el mercado del gas y los precios de las garrafas podrán fijarse sin un tope máximo

El legislador solicitó que la Secretaría de Energía y el Enargas detallen la cantidad de operadores inscriptos en el registro oficial, discriminados por su función en la cadena (fraccionadores, distribuidores y talleres), y el número de inspecciones presenciales realizadas durante los años 2024, 2025 y lo que va de 2026.

Asimismo, el pedido exige información sobre las sanciones y clausuras aplicadas a establecimientos que operaban en la ilegalidad o con irregularidades constatadas.

garrafas.jpg la suba observada en la factura será del 32%, con lo que la boleta promedio pasará de 958 a 1.269 pesos.

Siniestros y seguridad pública

Entre los fundamentos del proyecto, se mencionan hechos recientes de extrema gravedad. El 16 de enero, un incendio en Famaillá, Tucumán, dejó diez personas heridas y obligó a evacuar manzanas enteras.

En la localidad de Merlo, Buenos Aires, se registró un episodio similar en un depósito presuntamente no habilitado, donde las explosiones lanzaron garrafas a más de 150 metros de distancia.

Para Todero, estos eventos no son casos aislados, sino que responden a un proceso de desregulación del mercado impulsado por el Gobierno nacional a través del Decreto 446/2025 y resoluciones de la Secretaría de Energía.

Según el diputado, estas medidas han debilitado las capacidades de control y fiscalización del Estado en una actividad de alto riesgo.

gas hornalla.jpg

Un insumo crítico para los hogares

La relevancia del pedido se sostiene en que el gas envasado es un servicio esencial: cerca del 43% de los hogares en Argentina utiliza garrafas diariamente para cocinar o calefaccionarse.

El legislador advirtió que, pese a que el sistema cuenta con herramientas para una trazabilidad estricta desde el fraccionamiento hasta el consumidor final, la respuesta oficial ha sido priorizar la desregulación sobre la prevención.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de diversos bloques parlamentarios, se encuentra actualmente a la espera de ser tratada en las comisiones de la Cámara de Diputados. Con este paso, el Congreso busca que el Ejecutivo rinda cuentas sobre la seguridad de un sector clave que afecta la vida cotidiana de millones de persona.