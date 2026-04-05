Uno Entre Rios | Ovación | River

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

River Plate superó 3 a 0 al Pirata y fue el cuarto triunfo consecutivo desde la llegada del DT. Los goles fueron de Galván –2– y Colidio.

5 de abril 2026 · 17:59hs
Galván marcó dos tantos en River.

Prensa River

Galván marcó dos tantos en River.
River se mide con Belgrano.

Prensa River

River se mide con Belgrano.

River Plate construyó una sólida victoria en el estadio Monumental y derrotó con autoridad por 3-0 a Belgrano de Córdoba, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. Con una actuación convincente de principio a fin, el equipo dirigido por Eduardo Coudet dominó el desarrollo del juego y encontró en Tomás Galván a su gran figura, autor de un doblete, mientras que Facundo Colidio completó la goleada.

Desde el inicio, el “Millonario” asumió el protagonismo con la posesión de la pelota y un juego asociativo que le permitió instalarse en campo rival. Aunque en los primeros minutos le costó traducir ese dominio en situaciones claras, generó varias aproximaciones peligrosas, especialmente a través de Sebastián Driussi, quien fue una constante amenaza para la defensa cordobesa.

Sebastián Driussi titular en River.

River recibe a Belgrano en el Monumental

Riquelme quiere hinchas de Boca en el Monumental.

Riquelme pedirá que Boca lleve 4.000 hinchas al Monumental para el Superclásico

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Tras una falla defensiva de Belgrano, Driussi no logró convertir en el mano a mano, pero Galván apareció atento para capturar el rebote y marcar su primer gol con la camiseta de River. El tanto le dio tranquilidad al local, que continuó manejando los tiempos del partido hasta el cierre de la etapa inicial.

En el complemento, River no bajó la intensidad y rápidamente amplió la diferencia. A los 12 minutos, Colidio cortó su sequía goleadora —tras 26 partidos— con un certero cabezazo luego de un centro preciso de Juan Cruz Meza. El 2-0 reflejaba lo que se veía en el campo: un equipo dominante frente a un rival que no lograba hacer pie.

Belgrano intentó reaccionar, principalmente con alguna acción individual de Lucas Zelarayán, pero careció de profundidad y eficacia en los metros finales. River, por su parte, sostuvo el control del juego con paciencia y circulación, neutralizando cualquier intento del conjunto visitante.

Sobre el cierre, a los 37 minutos, Galván coronó su gran noche con un gol que selló el resultado. Tras una recuperación en campo rival, Aníbal Moreno filtró un pase preciso para el volante, que definió cruzado ante la salida de Thiago Cardozo y decretó el 3-0 definitivo.

En los minutos finales, River manejó el trámite con tranquilidad ante su gente, que celebró una actuación convincente. Como dato negativo, Lautaro Rivero llegó a la quinta tarjeta amarilla y se perderá el próximo compromiso ante Racing.

Con este triunfo, River Plate reafirma su fortaleza como local y se mantiene en la pelea en la Zona A, mostrando pasajes de buen fútbol y contundencia ofensiva. Belgrano, en tanto, deberá reacomodarse tras una dura derrota que evidenció sus dificultades para sostener el ritmo ante un rival de jerarquía.

Con este resultado, River cosechó su cuarta victoria consecutiva y quedó segundo en la zona B con 23 unidades. Además escaló hasta el mismo puesto en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (26). Belgrano, por su parte, quedó quinto con 19 puntos.

El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.

La formación de River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio; y Sebastián Driussi.

La formación de Belgrano vs. River, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

River Belgrano Chacho Coudet River Plate Facundo Colidio
Noticias relacionadas
Gabriel Degenhardt una promesa en River.

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Newells ganó de visitante este domingo.

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Por salud, Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador tras la caída de su equipo.

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario