Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

River Plate superó 3 a 0 al Pirata y fue el cuarto triunfo consecutivo desde la llegada del DT. Los goles fueron de Galván –2– y Colidio.

River Plate construyó una sólida victoria en el estadio Monumental y derrotó con autoridad por 3-0 a Belgrano de Córdoba, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. Con una actuación convincente de principio a fin, el equipo dirigido por Eduardo Coudet dominó el desarrollo del juego y encontró en Tomás Galván a su gran figura, autor de un doblete, mientras que Facundo Colidio completó la goleada.

Desde el inicio, el “Millonario” asumió el protagonismo con la posesión de la pelota y un juego asociativo que le permitió instalarse en campo rival. Aunque en los primeros minutos le costó traducir ese dominio en situaciones claras, generó varias aproximaciones peligrosas, especialmente a través de Sebastián Driussi, quien fue una constante amenaza para la defensa cordobesa.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Tras una falla defensiva de Belgrano, Driussi no logró convertir en el mano a mano, pero Galván apareció atento para capturar el rebote y marcar su primer gol con la camiseta de River. El tanto le dio tranquilidad al local, que continuó manejando los tiempos del partido hasta el cierre de la etapa inicial.

En el complemento, River no bajó la intensidad y rápidamente amplió la diferencia. A los 12 minutos, Colidio cortó su sequía goleadora —tras 26 partidos— con un certero cabezazo luego de un centro preciso de Juan Cruz Meza. El 2-0 reflejaba lo que se veía en el campo: un equipo dominante frente a un rival que no lograba hacer pie.

Belgrano intentó reaccionar, principalmente con alguna acción individual de Lucas Zelarayán, pero careció de profundidad y eficacia en los metros finales. River, por su parte, sostuvo el control del juego con paciencia y circulación, neutralizando cualquier intento del conjunto visitante.

Sobre el cierre, a los 37 minutos, Galván coronó su gran noche con un gol que selló el resultado. Tras una recuperación en campo rival, Aníbal Moreno filtró un pase preciso para el volante, que definió cruzado ante la salida de Thiago Cardozo y decretó el 3-0 definitivo.

En los minutos finales, River manejó el trámite con tranquilidad ante su gente, que celebró una actuación convincente. Como dato negativo, Lautaro Rivero llegó a la quinta tarjeta amarilla y se perderá el próximo compromiso ante Racing.

Con este triunfo, River Plate reafirma su fortaleza como local y se mantiene en la pelea en la Zona A, mostrando pasajes de buen fútbol y contundencia ofensiva. Belgrano, en tanto, deberá reacomodarse tras una dura derrota que evidenció sus dificultades para sostener el ritmo ante un rival de jerarquía.

Con este resultado, River cosechó su cuarta victoria consecutiva y quedó segundo en la zona B con 23 unidades. Además escaló hasta el mismo puesto en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (26). Belgrano, por su parte, quedó quinto con 19 puntos.

El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.

La formación de River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio; y Sebastián Driussi.

La formación de Belgrano vs. River, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.