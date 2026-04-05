Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

El niño sufrió severos traumatismos luego de caer del vehículo conducido por su padre en un tambo de la zona rural de Aldea San Antonio. Fue trasladado a Paraná.

Un dramático accidente ocurrido este domingo por la mañana en la zona rural de Aldea San Antonio, en jurisdicción de Urdinarrain, dejó a un niño de 8 años en estado crítico, tras haber sido atropellado por la rueda de un tractor en un establecimiento tambero.

Según las primeras informaciones, el menor se encontraba junto a su padre, quien conducía el vehículo agrícola, cuando por causas que aún se investigan cayó del rodado. En ese momento, una de las ruedas traseras del tractor lo pasó por encima, provocándole graves lesiones.

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El hecho generó una inmediata intervención de los servicios de emergencia de la región, que trasladaron al niño en primera instancia al Hospital Centenario. Allí, los profesionales médicos constataron que presentaba una contusión pulmonar y múltiples traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Debido a la complejidad del cuadro clínico, se resolvió su derivación urgente al Hospital San Roque, centro de mayor complejidad pediátrica en la región. El traslado se concretó durante la tarde del domingo y el menor ingresó consciente, aunque con un estado de salud delicado.

Fuentes médicas indicaron que el niño permanece internado con pronóstico reservado y riesgo de vida, bajo estricta observación y con asistencia especializada.

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos asociados a la presencia de menores en entornos rurales de trabajo, donde la maquinaria pesada representa un peligro constante si no se extreman las medidas de seguridad.

En tanto, las autoridades correspondientes iniciaron actuaciones para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente. Mientras tanto, la comunidad de Urdinarrain y zonas aledañas permanece conmovida y a la espera de la evolución del pequeño.