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Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales llevó adelante operativos en distintos departamentos de Entre Ríos que dejaron como resultados positivos.

5 de abril 2026 · 22:00hs
En Entre Ríos hubo 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados.

En Entre Ríos hubo 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados.

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales llevó adelante una serie de operativos en distintos departamentos de Entre Ríos que dejaron como resultado el secuestro de armas, decomiso de pescado en infracción y recuperación de animales denunciados como sustraídos.

Los operativos en Entre Ríos

Según informaron, en el marco del refuerzo de controles por el incremento de circulación durante Semana Santa, se secuestraron un total de 21 armas de fuego en distintos procedimientos realizados tanto en zonas rurales como en operativos náuticos en el río Paraná, abarcando jurisdicciones de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

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En toda la provincia, el consumo de pescado es una tradición en Semana Santa.

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En ese contexto, también se concretó la detención de un hombre en la zona de islas frente a Villa Constitución (Santa Fe), quien fue trasladado a la Alcaidía de Gualeguay por disposición de la Fiscalía interviniente.

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Por otra parte, en el departamento Victoria se realizaron dos procedimientos en los que se decomisaron más de 665 kilos de pescado que eran transportados sin cumplir con las condiciones sanitarias correspondientes. Además, se detectaron piezas por debajo del tamaño permitido y especies cuya pesca está prohibida, por lo que intervino la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales.

En cuanto a controles sanitarios, en operativos realizados en Federación y Feliciano se detectó la presencia de garrapatas en tropas de ganado vacuno. Tras la intervención de FUCOFA, se dispuso el regreso de los animales a su lugar de origen para evitar la propagación del parásito.

Asimismo, se desarrollaron operativos “Campo Seguro” en los departamentos Gualeguaychú, Paraná y La Paz, con el objetivo de reforzar la prevención mediante controles coordinados en zonas estratégicas.

Desde la fuerza señalaron que estos operativos continuarán de manera sostenida en todo el territorio provincial.

Entre Ríos Delitos Rurales animales
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