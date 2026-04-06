Exigen que el ministro de Salud rinda cuentas ante Diputados por la problemática del suicidio

Proyecto busca que el doctor Daniel Blanzaco informe sobre las políticas de prevención, estadísticas y ejecución presupuestaria para salud mental en Entre Ríos

Proyecto busca que el doctor Daniel Blanzaco informe sobre las políticas de prevención, estadísticas y ejecución presupuestaria para salud mental en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos recibió este lunes 6 de abril un proyecto de resolución que busca convocar formalmente al Ministro de Salud de la provincia, el doctor Daniel Blanzaco, para que brinde explicaciones ante el cuerpo legislativo sobre el abordaje estatal de la problemática del suicidio.

La iniciativa, presentada por la diputada justicialista Silvina Soledad Decco, surge ante la necesidad de obtener respuestas concretas sobre una situación que afecta de manera crítica a diversos sectores de la sociedad entrerriana.

Ministro de Salud de la provincia, el doctor Daniel Blanzaco (1) Un proyecto de resolución busca que el doctor Daniel Blanzaco informe sobre las políticas de prevención, estadísticas actuales y la ejecución presupuestaria asignada a la salud mental en Entre Ríos

Estadísticas y recursos bajo la lupa

El pedido de informes surge en un contexto donde Entre Ríos se mantiene con estadísticas alarmantes en comparación con el resto del país. De aprobarse la resolución, el ministro deberá presentar un informe detallado que incluya datos actualizados de suicidios y tentativas, discriminados por edad, género y departamento, además de especificar cuáles son los programas de salud mental vigentes y los recursos presupuestarios asignados para su ejecución.

Infraestructura y atención en crisis

Otro de los ejes centrales de la convocatoria es evaluar la capacidad de respuesta del sistema público. Se le exige al funcionario precisar la cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en toda la provincia. Asimismo, el pliego de preguntas incluye el estado de funcionamiento de los dispositivos de atención en crisis, como las líneas telefónicas y otros canales de contacto destinados a personas en situación de riesgo.

Fundamentos del pedido

En los fundamentos del proyecto, la diputada Decco advirtió que el suicidio constituye un "desafío creciente" para la salud pública, con consecuencias sociales y familiares profundas. La legisladora destacó con especial preocupación el aumento de casos en sectores vulnerables como adolescentes y jóvenes en varios departamentos de Entre Ríos.

Finalmente, la iniciativa subraya que no se trata solo de una gestión administrativa, sino de una responsabilidad institucional. El uso del control parlamentario se presenta como la herramienta constitucional necesaria para evaluar la efectividad de las políticas públicas en un área tan sensible como la salud mental.

La fecha para la comparecencia del doctor Blanzaco será determinada por la Presidencia de la Cámara una vez que el proyecto complete su curso legislativo.

Policía de Entre Ríos Autodeterminación

Foco en la fuerza de seguridad

Este pedido de informes general sobre salud mental se suma a una acción legislativa específica y urgente motivada por una preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos. La Cámara de Diputados, a través de una iniciativa de la diputada Silvia del Carmen Moreno (con el respaldo de otros legisladores, incluida Silvina Decco), formalizó un requerimiento al Poder Ejecutivo para obtener claridad sobre la situación del personal policial entre los años 2023 y 2026.

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La urgencia del pedido radica en la pérdida de seis agentes jóvenes en el último período: María Núñez, Natalia Ruiz Moreno, Nicolás Gervasoni, Víctor Taborda, Agustín Monzón y Natanael Vera. Ante estos hechos, la Legislatura exige a los Ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia precisiones sobre:

Estadísticas oficiales: Datos detallados por año, edad, cargo y jurisdicción de los decesos.

Detección temprana: Registros de intentos de suicidio o ideación suicida dentro de la fuerza y planes para fortalecer los relevamientos.

Programas de intervención: Detalle de las acciones conjuntas entre Salud y Seguridad y el grado real de ejecución de las políticas de contención.

En los fundamentos de esta solicitud, se resalta que la labor policial implica una exposición diferencial a factores de riesgo, como el estrés crónico, el contacto permanente con la violencia y el uso de armas de fuego. A esto se añaden condiciones laborales críticas, como extensas jornadas de servicio y situaciones salariales que impactan directamente en el bienestar psicosocial de los efectivos.