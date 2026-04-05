El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo sin ganadores en los pozos más importantes. En el Siempre Sale hubo 20 afortunados y uno es de Entre Ríos.

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo donde en los pozos más importantes no se registraron ganadores, mientras que en el Siempre Sale hubo 20 apostadores que acertaron 5 aciertos y se llevarán un poco más de 16 millones de pesos. Uno de ellos es de la provincia de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional, las bolillas que salieron fueron las siguientes: 20 - 22 - 27 - 29 - 34 - 43. Aquí no hubo ganadores, por lo que para el próximo miércoles quedó un pozo de $1.662.602.136.

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

En La Segunda, los números fueron: 19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41. Tampoco hubo afortunados, quedando un pozo vacante de $1.662.602.136.

En La Revancha, salieron los siguientes números: 06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36. Ningún apostador tuvo los seis aciertos, quedando para el sorteo próximo un pozo de $789.176.682.

Por último en el Siempre Sale hubo 20 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobrará $16.665.085,80. Uno de los afortunados es de la provincia de Entre Ríos.

Según informó la Lotería de Santa Fe, el acumulado para el miércoles es de 5.500.000 millones de pesos.