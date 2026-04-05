Uno Entre Rios | La Provincia | Quini 6

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo sin ganadores en los pozos más importantes. En el Siempre Sale hubo 20 afortunados y uno es de Entre Ríos.

5 de abril 2026 · 21:37hs
El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo.

El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo.

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo donde en los pozos más importantes no se registraron ganadores, mientras que en el Siempre Sale hubo 20 apostadores que acertaron 5 aciertos y se llevarán un poco más de 16 millones de pesos. Uno de ellos es de la provincia de Entre Ríos.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, las bolillas que salieron fueron las siguientes: 20 - 22 - 27 - 29 - 34 - 43. Aquí no hubo ganadores, por lo que para el próximo miércoles quedó un pozo de $1.662.602.136.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Quini 6: quedaron vacantes los pozos millonarios

El Quni 6 hizo dos nuevos millonarios en el sorteo de este domingo. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

En La Segunda, los números fueron: 19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41. Tampoco hubo afortunados, quedando un pozo vacante de $1.662.602.136.

En La Revancha, salieron los siguientes números: 06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36. Ningún apostador tuvo los seis aciertos, quedando para el sorteo próximo un pozo de $789.176.682.

Por último en el Siempre Sale hubo 20 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobrará $16.665.085,80. Uno de los afortunados es de la provincia de Entre Ríos.

Según informó la Lotería de Santa Fe, el acumulado para el miércoles es de 5.500.000 millones de pesos.

Quini 6 Entre Ríos Sorteo
Noticias relacionadas
En toda la provincia, el consumo de pescado es una tradición en Semana Santa.

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

puerto sanchez volvio a ser uno de los puntos mas elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Juan José Martínez falleció a los 69 años.

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El uso de toxina botulínica es demandado tanto por mujeres como por hombres

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario