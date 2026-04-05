Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

El exsenador Edgardo Kueider y su pareja serán juzgados en Paraguay desde el 20 de abril por intentar ingresar USD 200 mil sin declarar.

El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider , será juzgado en Paraguay desde el próximo lunes 20 de abril por el delito de contrabando en grado de tentativa. El debate oral y público será en la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.

Kueider, exsecretario general de la gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, llega a esta instancia tras un año y tres meses de prisión domiciliaria, acusado de intentar ingresar USD 200 mil sin declarar a territorio paraguayo. Junto a él será juzgada Iara Guinsel Costa, su ex secretaria y pareja. La pena mínima a la que se enfrentan parte de los dos años y medio de prisión.

Qué dice la acusación

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, Kueider y su secretaria ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad, que está ubicado entre Foz do Iguaçu, en Brasil, y Ciudad del Este, en Paraguay. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider.

Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en unos 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 de pesos argentinos no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

Edgardo Kueider e Iara Guinsel.jpeg

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a Kueider y Guinsel bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

Ambos fueron imputados el 5 de diciembre de 2024 y se les dictó arresto domiciliario. Inicialmente cumplieron la medida en el edificio “Tierra Alta” de Asunción. Luego cambiaron a otro inmueble en el barrio San Vicente de la capital paraguaya bajo vigilancia policial. Estuvieron allí hasta diciembre de 2025. Desde entonces se encuentran cumpliendo la domiciliaria en un edificio de departamentos ubicado en la ciudad de Luque.

Rechazan permiso de Costa

La última novedad en la causa fue que Costa solicitó permiso para abandonar la vivienda donde cumple arresto domiciliario, a fin de someterse a un tratamiento odontológico. Sin embargo el Tribunal de Sentencia que debe juzgar a ambos, desde el próximo lunes 20 de abril, por supuesto contrabando, rechazó la petición.

El permiso solicitado por Guinsel Costa fue rechazado por el juez Ubaldo Matías Garcete Piris, presidente del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzgará a ambos acusados.

La solicitud de permiso fue presentada el pasado 30 de marzo, bajo patrocinio del abogado Juan Marcelo Bogado para el traslado de la mujer a un consultorio a fin de someterse a un tratamiento indicado por la odontóloga María Galván, según consignó el diario ABC de Paraguay.

Contrabando Paraguay Kueider

La defensa argumentó que la acusada aquejaba dolores persistentes, por lo que consideró necesario el diligenciamiento “urgente” del pedido de permiso, a fin de “evitar agravamiento de su cuadro clínico”, según alegó.

Sin embargo, luego de analizar el informe médico y otros documentos presentados por la defensa, el juez de Sentencia Ubaldo Matías Garcete resolvió rechazar el permiso solicitado, fundamentando que de los elementos agregados por la defensa “no se vislumbra la interacción necesaria para el soporte del sentido axiológico de lo urgente”, según resalta en el Auto Interlocutorio N° 289 de fecha 31 de marzo de 2026.