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Casa Estudio: abren la inscripción para proyectos musicales en Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió la inscripción para participar de Casa Estudio, un ciclo de grabaciones destinado a proyectos musicales de autor

27 de marzo 2026 · 19:28hs
Casa Estudio: abren la inscripción para proyectos musicales en Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió la inscripción para participar de Casa Estudio, un ciclo de grabaciones destinado a proyectos musicales de autor de toda la provincia. La propuesta se desarrollará en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y está orientada a solistas y bandas jóvenes.

Casa Estudio: buscan solistas y bandas para un ciclo de grabación

La convocatoria está dirigida a autores de hasta 30 años. En el caso de grupos, el promedio de edad de sus integrantes no debe superar ese límite. Podrán postularse proyectos de cualquier género y formato, siempre que presenten composiciones originales. La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de abril inclusive.

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Los proyectos seleccionados accederán a la grabación de tres temas propios. Uno de ellos contará además con un registro audiovisual producido por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), lo que permitirá ampliar la difusión del material generado.

Para participar, las y los interesados deberán completar un formulario online con datos personales y del proyecto. Se solicitará documentación de identidad, certificado de residencia en la provincia (en caso de corresponder), una memoria descriptiva, dos registros musicales —uno en formato MP3 y otro audiovisual—, además de rider técnico y planta de escenario. El formulario tendrá carácter de declaración jurada.

En total, se seleccionarán catorce proyectos, en función de su propuesta artística y de la posibilidad de adaptar sus requerimientos técnicos a las dimensiones y equipamiento de la sala donde se realizarán las grabaciones.

La Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de 9 de Julio y Carbó, en Paraná, será el espacio donde se desarrollará esta experiencia, que busca acompañar la producción musical emergente y generar instancias concretas de registro y circulación.

Para consultas e informes, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

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Casa Estudio Entre Ríos cultura Secretaría de Cultura de Entre Ríos Música
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