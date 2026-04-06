Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid.

A los 8 años, Samuel Blanco se perfila como una de las grandes promesas del fútbol infantil argentino . Oriundo de General Galarza, comenzó a jugar cuando aún usaba pañales y hoy representa a Uruguay en torneos internacionales. En el Mundial Sub 10 del Real Madrid, entre más de 800 niños de todo el mundo, logró quedar entre los cuatro mejores.

En diálogo con UNO , su mamá, Alejandra Wilhelm, contó cómo empezó todo: "Samu comenzó a jugar al fútbol a los 2 años y medio, en nuestro pueblo. A los 4 años hicimos una prueba en Racing de Buenos Aires, más por diversión que otra cosa, y quedó fichado. Durante tres años viajamos semanalmente desde Galarza hasta Buenos Aires para entrenar y competir. En 2024 logró el fichaje en Liga AFA y su equipo salió campeón anual ese mismo año" , recordó. Cada viaje implicaba un recorrido de cientos de kilómetros, ida y vuelta, desde su hogar hasta la capital, demostrando desde muy pequeño la constancia que caracteriza al joven jugador.

Samuel Blanco, el entrerriano que se metió entre los cuatro mejores del mundo

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La trayectoria del joven talento no se detuvo allí. En enero de 2025, la familia asistió a una prueba del Real Madrid en Punta del Este. "Fuimos tranquilos, sin expectativas, y terminó siendo elegido para representar a Uruguay en abril de 2025. Aunque la selección no tuvo un gran torneo, Samuel logró el fichaje con el Real Madrid al regresar del Mundial. Desde entonces viajamos aproximadamente 1.000 kilómetros ida y vuelta cada semana, entre Galarza y Montevideo, para entrenar y jugar", agregó Wilhelm. Este recorrido se convirtió en una rutina que combina disciplina, esfuerzo y pasión por el deporte, donde cada entrenamiento y cada partido son oportunidades para crecer y mejorar.

El Mundial reunió a 32 selecciones de los cinco continentes y tanto la Sub 10 como la Sub 12 de Uruguay lograron el cuarto puesto. Samuel fue uno de los dos únicos argentinos presentes, junto con Lautaro, de Buenos Aires, en la Sub 12. "La competencia fue intensa: cinco días de torneo, con tres partidos diarios. Lo más lindo, además del fútbol, fue la interacción entre los chicos de distintos países y la experiencia social que eso genera. En cuartos de final, Samuel sufrió un corte profundo en la pierna, pero siguió jugando sin quejarse. Fue un momento emocionante como padres, ver su compromiso y responsabilidad a tan corta edad", relató su madre. Cada encuentro no solo exigía habilidad técnica, sino también fuerza, estrategia y resistencia, poniendo a prueba la capacidad de los jóvenes jugadores para manejar la presión y la intensidad de un torneo internacional.

En semifinales, Samuel anotó un gol contra Canadá y luego perdió el partido por el tercer puesto ante Estados Unidos por 3-2, quedando en el cuarto lugar del mundo. Más allá del resultado, la participación de Samuel se destacó por su determinación y su capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. Cada partido fue un aprendizaje, no solo en lo deportivo, sino en valores como el compañerismo, la disciplina y el respeto hacia los rivales.

Samuel entrena todos los días entre una y dos horas. Tres días a la semana en un club cercano a su pueblo, los martes en Uruguay y también en casa, donde su papá, que es médico, hizo el curso de preparador físico infantojuvenil. Los fines de semana juega en dos ligas diferentes. Según Wilhelm, "siempre tratamos de que sea divertido y parte del juego, pero con días específicos de táctica, velocidad y musculación". Esta combinación de entrenamientos, viajes y competencias exige una logística familiar importante, pero también refleja el apoyo constante que recibe Samuel para desarrollarse plenamente.

La educación también es una prioridad: el año pasado Samuel terminó con un promedio de 9,60. "Para nosotros, el fútbol debe ir de la mano con la escuela", destacó su madre. Samuel juega principalmente de 7 y 9, es zurdo, pero gracias a su entrenamiento ya utiliza ambas piernas y muestra gran habilidad ambidiestra. El entrenamiento constante, junto con la supervisión familiar y profesional, le permite desarrollar todas sus capacidades sin descuidar su formación académica y personal.

El recorrido de Samuel no solo refleja su talento, sino también el esfuerzo familiar constante y la disciplina que requiere competir a nivel internacional desde tan pequeño. La historia de este joven entrerriano demuestra que con pasión, constancia y apoyo familiar constante y comprometido, los sueños pueden empezar en un pequeño pueblo y llegar a los escenarios más grandes del mundo. "Es un orgullo enorme como familia. De 32 países, haber quedado cuartos del mundo es algo que nunca imaginamos. Samuel todavía no termina de dimensionarlo, pero está feliz, porque siempre dice que es lo que soñó desde chiquito", concluyó Wilhelm.