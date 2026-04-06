Uno Entre Rios | Ovación | Mundial

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

A los 8 años, Samuel Blanco, de General Galarza, representó a Uruguay y quedó cuarto en el Mundial Sub 10 del Real Madrid, entre 800 niños de todo el mundo.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

6 de abril 2026 · 11:05hs
Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid.

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid.

A los 8 años, Samuel Blanco se perfila como una de las grandes promesas del fútbol infantil argentino. Oriundo de General Galarza, comenzó a jugar cuando aún usaba pañales y hoy representa a Uruguay en torneos internacionales. En el Mundial Sub 10 del Real Madrid, entre más de 800 niños de todo el mundo, logró quedar entre los cuatro mejores.

En diálogo con UNO, su mamá, Alejandra Wilhelm, contó cómo empezó todo: "Samu comenzó a jugar al fútbol a los 2 años y medio, en nuestro pueblo. A los 4 años hicimos una prueba en Racing de Buenos Aires, más por diversión que otra cosa, y quedó fichado. Durante tres años viajamos semanalmente desde Galarza hasta Buenos Aires para entrenar y competir. En 2024 logró el fichaje en Liga AFA y su equipo salió campeón anual ese mismo año", recordó. Cada viaje implicaba un recorrido de cientos de kilómetros, ida y vuelta, desde su hogar hasta la capital, demostrando desde muy pequeño la constancia que caracteriza al joven jugador.

El Congo jugará el Mundial.

Congo hizo historia: venció a Jamaica en alargue y clasificó al Mundial 2026

Lewandowski no tendrá Mundial con Polonia.

Polonia cayó con Suecia y Robert Lewandowski será uno de los grandes ausentes del Mundial 2026

LEER MÁS: Samuel Blanco, el entrerriano de 7 años que firmó con el Real Madrid

Samuel Blanco, el entrerriano que se metió entre los cuatro mejores del mundo

Samuel Blanco (4).jpeg

La trayectoria del joven talento no se detuvo allí. En enero de 2025, la familia asistió a una prueba del Real Madrid en Punta del Este. "Fuimos tranquilos, sin expectativas, y terminó siendo elegido para representar a Uruguay en abril de 2025. Aunque la selección no tuvo un gran torneo, Samuel logró el fichaje con el Real Madrid al regresar del Mundial. Desde entonces viajamos aproximadamente 1.000 kilómetros ida y vuelta cada semana, entre Galarza y Montevideo, para entrenar y jugar", agregó Wilhelm. Este recorrido se convirtió en una rutina que combina disciplina, esfuerzo y pasión por el deporte, donde cada entrenamiento y cada partido son oportunidades para crecer y mejorar.

El Mundial reunió a 32 selecciones de los cinco continentes y tanto la Sub 10 como la Sub 12 de Uruguay lograron el cuarto puesto. Samuel fue uno de los dos únicos argentinos presentes, junto con Lautaro, de Buenos Aires, en la Sub 12. "La competencia fue intensa: cinco días de torneo, con tres partidos diarios. Lo más lindo, además del fútbol, fue la interacción entre los chicos de distintos países y la experiencia social que eso genera. En cuartos de final, Samuel sufrió un corte profundo en la pierna, pero siguió jugando sin quejarse. Fue un momento emocionante como padres, ver su compromiso y responsabilidad a tan corta edad", relató su madre. Cada encuentro no solo exigía habilidad técnica, sino también fuerza, estrategia y resistencia, poniendo a prueba la capacidad de los jóvenes jugadores para manejar la presión y la intensidad de un torneo internacional.

En semifinales, Samuel anotó un gol contra Canadá y luego perdió el partido por el tercer puesto ante Estados Unidos por 3-2, quedando en el cuarto lugar del mundo. Más allá del resultado, la participación de Samuel se destacó por su determinación y su capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. Cada partido fue un aprendizaje, no solo en lo deportivo, sino en valores como el compañerismo, la disciplina y el respeto hacia los rivales.

Samuel entrena todos los días entre una y dos horas. Tres días a la semana en un club cercano a su pueblo, los martes en Uruguay y también en casa, donde su papá, que es médico, hizo el curso de preparador físico infantojuvenil. Los fines de semana juega en dos ligas diferentes. Según Wilhelm, "siempre tratamos de que sea divertido y parte del juego, pero con días específicos de táctica, velocidad y musculación". Esta combinación de entrenamientos, viajes y competencias exige una logística familiar importante, pero también refleja el apoyo constante que recibe Samuel para desarrollarse plenamente.

La educación también es una prioridad: el año pasado Samuel terminó con un promedio de 9,60. "Para nosotros, el fútbol debe ir de la mano con la escuela", destacó su madre. Samuel juega principalmente de 7 y 9, es zurdo, pero gracias a su entrenamiento ya utiliza ambas piernas y muestra gran habilidad ambidiestra. El entrenamiento constante, junto con la supervisión familiar y profesional, le permite desarrollar todas sus capacidades sin descuidar su formación académica y personal.

El recorrido de Samuel no solo refleja su talento, sino también el esfuerzo familiar constante y la disciplina que requiere competir a nivel internacional desde tan pequeño. La historia de este joven entrerriano demuestra que con pasión, constancia y apoyo familiar constante y comprometido, los sueños pueden empezar en un pequeño pueblo y llegar a los escenarios más grandes del mundo. "Es un orgullo enorme como familia. De 32 países, haber quedado cuartos del mundo es algo que nunca imaginamos. Samuel todavía no termina de dimensionarlo, pero está feliz, porque siempre dice que es lo que soñó desde chiquito", concluyó Wilhelm.

Mundial Real Madrid Samuel Blanco
Noticias relacionadas
Joaquín Panichelli junto con su papá, Germán.

El emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras su lesión

La Confederación Argentina de Hockey organizó distintas actividades teóricas y prácticas.

La Confederación Argentina de Hockey realiza una captación nacional de talentos en Paraná

¿como sigue el camino de patronato en la primera nacional?

¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

primera nacional: ¿como quedaron las posiciones de la zona b?

Primera Nacional: ¿Cómo quedaron las posiciones de la Zona B?

Ver comentarios

Lo último

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Ultimo Momento
Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Exigen que el ministro de Salud rinda cuentas ante Diputados por la problemática del suicidio

Exigen que el ministro de Salud rinda cuentas ante Diputados por la problemática del suicidio

Policiales
Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

La provincia
Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Becas: este martes comenzará el cronograma de pagos

Becas: este martes comenzará el cronograma de pagos

General Ramírez: vecinos votaron el diseño para su nuevo pórtico de ingreso

General Ramírez: vecinos votaron el diseño para su nuevo pórtico de ingreso

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Dejanos tu comentario