Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

El piloto de Paraná, Exequiel Bastidas, quedó segundo en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional. Martín Leston, se impuso.

Otra definición apasionante tuvo la Clase 2 de TN en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, en donde se corrió la tercera fecha del año, y que tuvo como flamante ganador al quilmeño Martín Leston, quien en su tercera carrera y con el Peugeot de Antolín Competición se impuso en la final luego de aprovechar en los últimos giros un desliz de Exequiel Bastidas (Toyota) cuando intentaba mantener la vanguardia tras un relanzamiento, y rehaciéndose de una mala partida cuando quedó relegado varias posiciones.

El piloto Paraná había conseguido liderar la competencia desde el inicio cuando superó al salteño Francisco Coltrinari (Peugeot) en la salida del mixto detrás de los boxes, y pudo Bastidas hacer una buena distancia sobre sus escoltas hasta que un trompo y golpe contra el muro de Pablo Grippo motivó la neutralización y con ello todas las diferencias se esfumaron.

Mientras hubo velocidad, la puja por la segunda posición se centró entre Leston, Balerini y Renzo Blotta, quienes se disputaron el puesto de escolta con roces incluidos, y que proyectó al quilmeño hacia la definición cuando se reinició la carrera, consiguiendo aprovechar junto a Balerini el leve despiste de Bastidas y superarlo. Los últimos metros, un roce entre ambos hizo que el entrerriano superara la línea de meta por la banquina y terminar segundo por delante del rosarino.

Blotta fue el cuarto y superando a Tomás Vitar, quien consigue mantenerse al tope del campeonato tras sobrepasar con Nicolás Posco a Francisco Coltrinari, quien sobre el cierre cedió posiciones. Luego arribaron Maximiliano Bestani, Juan Eduardo Kreitz y Juan Martín Eluchans, completando el Top10 de una carrera que ofreció matices en sus 18 vueltas (se agregaron dos tras la neutralización indicada).

La oficialización del resultado se anunció tras más de una hora debido a la protesta de Braian Reinoso por una maniobra al límite de Leston que consideró de riesgo y lo relegó en la fila india.