Uno Entre Rios | Ovación | Exequiel Bastidas

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

El piloto de Paraná, Exequiel Bastidas, quedó segundo en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional. Martín Leston, se impuso.

5 de abril 2026 · 18:05hs
Exequiel Bastidas en el podio.

Exequiel Bastidas en el podio.

Otra definición apasionante tuvo la Clase 2 de TN en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, en donde se corrió la tercera fecha del año, y que tuvo como flamante ganador al quilmeño Martín Leston, quien en su tercera carrera y con el Peugeot de Antolín Competición se impuso en la final luego de aprovechar en los últimos giros un desliz de Exequiel Bastidas (Toyota) cuando intentaba mantener la vanguardia tras un relanzamiento, y rehaciéndose de una mala partida cuando quedó relegado varias posiciones.

Exequiel Bastidas, venía adelante

El piloto Paraná había conseguido liderar la competencia desde el inicio cuando superó al salteño Francisco Coltrinari (Peugeot) en la salida del mixto detrás de los boxes, y pudo Bastidas hacer una buena distancia sobre sus escoltas hasta que un trompo y golpe contra el muro de Pablo Grippo motivó la neutralización y con ello todas las diferencias se esfumaron.

Newells ganó de visitante este domingo.

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Mientras hubo velocidad, la puja por la segunda posición se centró entre Leston, Balerini y Renzo Blotta, quienes se disputaron el puesto de escolta con roces incluidos, y que proyectó al quilmeño hacia la definición cuando se reinició la carrera, consiguiendo aprovechar junto a Balerini el leve despiste de Bastidas y superarlo. Los últimos metros, un roce entre ambos hizo que el entrerriano superara la línea de meta por la banquina y terminar segundo por delante del rosarino.

Blotta fue el cuarto y superando a Tomás Vitar, quien consigue mantenerse al tope del campeonato tras sobrepasar con Nicolás Posco a Francisco Coltrinari, quien sobre el cierre cedió posiciones. Luego arribaron Maximiliano Bestani, Juan Eduardo Kreitz y Juan Martín Eluchans, completando el Top10 de una carrera que ofreció matices en sus 18 vueltas (se agregaron dos tras la neutralización indicada).

La oficialización del resultado se anunció tras más de una hora debido a la protesta de Braian Reinoso por una maniobra al límite de Leston que consideró de riesgo y lo relegó en la fila india.

Exequiel Bastidas Bastidas Peugeot Paraná
Noticias relacionadas
Por salud, Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador tras la caída de su equipo.

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Lucas Blondel volvió a marcar en Huracán.

En un partidazo, Huracán goleó a Gimnasia y se metió en zona de playoffs

Galván marcó dos tantos en River.

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

El festejo de Canapino en el podio de Rosario 

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario