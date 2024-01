Amy Winehouse, salieron las primeras imágenes del film

Las primeras imágenes de “Back to Black”, cuyo estreno está previsto para el próximo 10 de mayo, fueron dadas a conocer de manera oficial con el lanzamiento de un primer trailer de poco más de un minuto. “No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera”, puede escucharse decir a la actriz Marisa Abela en la piel de la recordada y querida cantante, en el anticipo del filme dirigido por Sam Taylor-Johnson, responsable de “Cincuenta sombras de Grey” y de “Nowhere Man”, biopic de John Lennon, entre otras producciones.