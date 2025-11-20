Uno Entre Rios | Show | Alejandro Sanz

Alejandro Sanz confirmó una nueva fecha en Buenos Aires

Tras agotar la primera fecha el 6 de marzo, el músico Alejandro Sanz tendrá otra presentación el 7 de marzo.

20 de noviembre 2025 · 10:30hs
Alejandro Sanz confirmó una nueva fecha en Buenos Aires

Alejandro Sanz confirmó una nueva fecha en Buenos Aires

Tras arrasar con la venta de entradas y agotar por completo su primera presentación en el Campo Argentino de Polo, Alejandro Sanz confirma una segunda fecha en Buenos Aires. Entradas a la venta desde el jueves 20 de noviembre a las 16.

El multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo provocando una emoción absoluta en todos sus fanáticos argentinos que aguardan siempre con mucha expectativa y cariño su llegada a nuestro país.

melu de mondesert y jesus galiussi presentan te ame mucho, muy en boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Nueva fecha

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, recientemente, Sanz confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 y 7 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Ahora, el consagrado artista agotó la primera fecha en Buenos Aires y confirma un nuevo show el día 7 de marzo en el Campo de Polo. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 20 de noviembre a las 16hs con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago desde Enigmatickets.com.

LEER MÁS: Luis Miguel desató un goce colectivo en el Campo Argentino de Polo

Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, “¿Y Ahora Qué +?”. Este material, tiene colaboraciones con reconocidos artistas como Shakira y Manuel Turizo y verá la luz el 21 de noviembre en todas las plataformas digitales y en formato físico.

¿Y ahora que?

En “¿Y ahora qué?”, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Alejandro Sanz Buenos Aires Campo Argentino de Polo Argentina Latinoamérica Fecha
Noticias relacionadas
thelma gonzalez, maby garcia y un equipo de artistas presentan asonar

Thelma González, Maby García y un equipo de artistas presentan "Asonar"

mariana brey afirmo que la renga deberia agradecerle a javier milei

Mariana Brey afirmó que La Renga debería agradecerle a Javier Milei

rocio oliva recordo su ultima charla con diego maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

entre rios cantada llega a nogoya con un encuentro dedicado a jose maria fernandez unsain

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ver comentarios

Lo último

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Ultimo Momento
Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

Policiales
Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Ovación
FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

La provincia
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Dejanos tu comentario