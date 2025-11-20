Alejandro Sanz confirmó una nueva fecha en Buenos Aires

Tras arrasar con la venta de entradas y agotar por completo su primera presentación en el Campo Argentino de Polo, Alejandro Sanz confirma una segunda fecha en Buenos Aires. Entradas a la venta desde el jueves 20 de noviembre a las 16.

El multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo provocando una emoción absoluta en todos sus fanáticos argentinos que aguardan siempre con mucha expectativa y cariño su llegada a nuestro país.

Nueva fecha

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, recientemente, Sanz confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 y 7 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Ahora, el consagrado artista agotó la primera fecha en Buenos Aires y confirma un nuevo show el día 7 de marzo en el Campo de Polo. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 20 de noviembre a las 16hs con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago desde Enigmatickets.com.

Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, “¿Y Ahora Qué +?”. Este material, tiene colaboraciones con reconocidos artistas como Shakira y Manuel Turizo y verá la luz el 21 de noviembre en todas las plataformas digitales y en formato físico.

¿Y ahora que?

En “¿Y ahora qué?”, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.