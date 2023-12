A estadio lleno, Tan Biónica vivió una noche única

La función inició de forma puntual a las 21 e inició con la clásica intro de los shows biónicos: "Seven Nation Army" de The White Stripes sonó y los fans entendieron la señal. A partir de allí se vio cómo, uno a uno, cada integrante de la banda subó al escenario. Cuando apareció Chano, con mirada emocionada ante la multitud, empezaron los acordes de "Hola, mi vida". El escenario mostró, a lo largo del espectáculo, diferentes proyecciones psicodélicas, planos de la banda y el propio público que no dejaba de saltar y bailar.

Embed "Airbag": Porque Tan Biónica tocó Arruinarse junto a la banda durante su presentación en River. pic.twitter.com/FX89jX3Kll — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) December 9, 2023

El repertorio fue casi el mismo que en el resto de los conciertos y sonaron los clásicos del 'piberío biónico', como Lunita de Tucumán, Tus horas mágicas o Las Cosas que Pasan. En varios momentos Charpentier pausó la euforia para dirigirse a los fans y, en uno de estos instantes, expresó: "Cada día intento ser mejor hermano, mejor hijo, mejor novio, pese a todo lo que pasó".

"Todos los músicos que nacimos en Argentina soñamos en cantar alguna vez en River y esto es posible gracias a ustedes", agregó en otro momento. Además, la velada contó con varios invitados especiales, como Miranda!, Abel Pintos -que acompañó a Chano en 'Obsesionario en La Mayor'- e incluso Nicki Nicole que subió a cantar 'Boquitas pintadas', 'Claramente', 'Poema de los cielos', 'La ensalada' y 'Chica Biónica'.

Por las emocionantes palabras del cantante de Tan Biónica durante el show de la banda en River.pic.twitter.com/IaLAff8b1c — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) December 9, 2023

En el tramo final finalizaron con 'Ciudad Mágica', otro de los temas más conocidos de la banda y luego apareció Airbag, con quien interpretaron 'Arruinarse'. Finalmente el emotivo show terminó con "La melodía de Dios". Chano, en medio de los últimos acordes, expresó: "Esperamos haberles mejorado la vida un ratito, aunque sea".