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Un enfermero de Entre Ríos fue encontrado muerto en Buenos Aires: tenía propofol y fentanilo

Un enfermero de Entre Ríos fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde había drogas como el propofol y el fentanilo.

3 de abril 2026 · 22:42hs
Las ampollas encontradas en el departamento del enfermero oriundo de Entre Ríos.

TN

Las ampollas encontradas en el departamento del enfermero oriundo de Entre Ríos.
Eduardo Betancourt

Eduardo Betancourt, anestesiólogo del hospital Gutierrez falleció en su domicilio 

Un enfermero oriundo de Entre Ríos, de 44 años, fue encontrado muerto este viernes en su departamento del barrio porteño de Palermo, Buenos Aires, y la Justicia investiga si falleció a causa de una intoxicación por drogas como el propofol y el fentanilo. Se trata de Eduardo Bentancourt quien habitaba en un departamento de calle Fray Justo Santa María de Oro al 2.428.

La causa por averiguación de causales de muerte quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 de Carlos Vasser.

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Eduardo Betancout Gualeguaychú enfermero propol fentanilo

El hombre, nacido en Gualeguaychú y radicado en la ciudad de Buenos Aires, fue hallado a las 16.10, pero su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana Rocío Marianela Bentancourt, quien llamó a la Policía ante la falta de contacto desde hace varios días con su hermano. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar al departamento con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.

Adentro, encontraron a la víctima sentada sobre una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. La escena derivó en que se investiguen las causas de la muerte y si está asociada al consumo y robo de sustancias de uso clínico, ya que los investigadores encontraron un guante de látex, una jeringa y una amplia variedad de medicamentos.

LEER MÁS: "Las fiestas del Propofol" con medicamentos robados del Hospital Italiano

Entre la lista de fármacos secuestrados en el lugar había ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina. Además, encontraron tres teléfonos celulares.

Hospital italiano fiestas fentanilo

El caso que desató la investigación

El 20 de febrero, Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años, fue encontrado muerto en su departamento en el barrio porteño de Palermo. En este caso también se investiga si la causa del fallecimiento fue por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos potentes de uso hospitalario. A partir de este trágico episodio, se destapó una trama que combina consumo de drogas, robos en un hospital y fiestas clandestinas.

“Alito”, como lo apodaban sus seres queridos, trabajaba como anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y era un exresidente del Hospital Rivadavia.

Según pudo saber TN, el día que lo encontraron muerto tenía que ir a trabajar a la Fundación Favaloro, donde lo esperaban para que intervenga en una operación. Al no presentarse y no responder los reiterados llamados, la familia decidió llamar al 911.

Así ocurrió el trágico hallazgo en un departamento de un edificio ubicado en Juncal al 4600. En el lugar, la policía secuestró medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, un equipo médico utilizado para administrar drogas intravenosas.

Entre Ríos Buenos Aires Fentanilo
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