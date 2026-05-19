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Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Deportivo Riestra cayó ante Montevideo City Torque por 4 a 1; mientras que Barracas Central perdió 2-0 ante Audax Italiano en Chile.

19 de mayo 2026 · 21:20hs
Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados este martes de la Copa Sudamericana 2026 tras caer en sus respectivos compromisos correspondientes a la quinta fecha de la fase de grupos. El Malevo perdió frente a Montevideo City Torque, mientras que el Guapo fue derrotado por Audax Italiano y ambos se quedaron sin chances matemáticas de avanzar a la próxima instancia.

En Uruguay, Deportivo Riestra cayó 4 a 1 ante Montevideo City Torque por el Grupo F y ya no podrá pelear por la clasificación. El conjunto argentino necesitaba sumar para mantenerse con vida, pero sufrió un duro golpe fuera de casa y quedó relegado en la tabla.

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El equipo uruguayo abrió el marcador durante la primera mitad y manejó el trámite con mayor claridad ante un Riestra que intentó reaccionar, aunque no encontró respuestas futbolísticas para revertir la historia. En el complemento, Torque amplió la ventaja y sentenció el encuentro para asegurar su continuidad en la pelea por avanzar de ronda.

Con esta derrota, el Malevo quedó sin posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación y cerrará su participación internacional en la última jornada solamente para completar el calendario.

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

barracas riestra sudamericana 1
Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Barracas Central también se despidió de la competencia luego de perder 2 a 0 frente a Audax Italiano en Chile por el Grupo G. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa necesitaba un resultado positivo de visitante para seguir con aspiraciones, pero no logró sostener la igualdad y terminó quedándose con las manos vacías.

El elenco chileno golpeó primero y manejó los tiempos del partido, aunque Barracas buscó la igualdad y renovó las ilusiones. Sin embargo, Audax defendió el resultado hasta el cierre para quedarse con tres puntos determinantes.

La caída dejó al Guapo sin opciones de clasificar a la siguiente fase y marcó el final de su aventura internacional en esta edición del torneo continental.

De esta manera, Riestra y Barracas se transformaron en dos de los equipos argentinos eliminados de la Copa Sudamericana 2026 antes de la última fecha de la fase de grupos.

Deportivo Riestra Barracas Central Copa Sudamericana Montevideo
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