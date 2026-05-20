Construir en Paraná es 32% más caro que hace un año.

El costo de la construcción en Paraná registró en marzo de 2026 un aumento interanual del 32,37%, según el último informe de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de Entre Ríos , al que accedió UNO.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) también mostró una suba mensual del 3,27% respecto de febrero, y el nivel general pasó de 627.175,31 puntos en marzo de 2025 a 830.193,23 puntos en marzo de 2026, consolidando un nuevo incremento en los costos de la construcción privada en la capital entrerriana.

El costo de la construcción en Paraná subió 3,27% en marzo y acumula 32,37% interanual

Construcción (3).jpeg

El relevamiento oficial, cuyo último registro disponible corresponde a marzo de 2026, refleja una desaceleración importante respecto del escenario inflacionario que atravesaba el sector un año atrás. En marzo de 2025, el ICC había registrado una variación interanual del 146,56%, en medio de un contexto de fuertes aumentos de precios, recomposición salarial y volatilidad económica. Aunque los incrementos actuales siguen siendo elevados, la dinámica muestra una menor velocidad de ajuste en comparación con el año pasado.

La mano de obra volvió a ser el componente con mayor incidencia dentro del índice general. Durante marzo de 2026 el rubro registró una suba mensual del 3,43% y acumuló un incremento interanual del 33,76%. En términos absolutos, el índice de Mano de Obra pasó de 1.035.327,45 puntos en marzo de 2025 a 1.386.564,28 puntos un año después. La DGEC explicó que el comportamiento estuvo vinculado a las actualizaciones salariales acordadas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, que incorporó nuevos valores para distintas categorías de trabajadores del sector.

Dentro de este capítulo se destacaron los incrementos en oficiales especializados, oficiales, medio oficiales y ayudantes, además de los aumentos registrados en subcontratos vinculados a instalaciones eléctricas, sanitarias, gas y pintura. Aun así, el comportamiento de la mano de obra muestra una desaceleración muy marcada respecto del año anterior: en marzo de 2025 el incremento interanual del rubro había alcanzado el 200,69%, impulsado por las fuertes recomposiciones salariales posteriores a la devaluación y la aceleración inflacionaria registrada durante 2024.

El capítulo Materiales también mostró aumentos sostenidos, aunque con una evolución más moderada. En marzo de 2026 registró una suba mensual del 2,23% y una variación interanual del 24,20%, apenas por encima del 23,69% que había mostrado en marzo de 2025. El índice pasó de 213.374,24 puntos a 265.013,20 puntos en el término de un año.

Entre los materiales que más aumentaron aparecen insumos básicos y productos clave para la construcción. El canto rodado mostró una variación interanual superior al 50%, mientras que la arena también registró fuertes incrementos. A eso se sumaron subas en ladrillos comunes, pinturas, tableros eléctricos, llaves térmicas, depósitos de inodoros, caños y distintos materiales sanitarios. Algunos productos, sin embargo, registraron bajas o variaciones más moderadas respecto del año anterior, especialmente en aberturas metálicas, revestimientos y determinados artículos de grifería, reflejando un mercado más estable en comparación con la fuerte dispersión de precios observada durante 2024 y principios de 2025.

El componente Gastos Generales fue el que registró el mayor incremento relativo del último año. Durante marzo de 2026 acumuló una suba interanual del 38,35% y un aumento mensual del 4,19%. El índice pasó de 139.543,76 puntos en marzo de 2025 a 191.420,26 puntos en marzo de este año. Dentro de este rubro incidieron principalmente las subas en alquileres de equipos, volquetes, camionetas, seguros, conexiones de servicios y distintos costos operativos vinculados a la obra privada. El componente Gastos Generales fue el que registró el mayor incremento relativo del último año. Durante marzo de 2026 acumuló una suba interanual del 38,35% y un aumento mensual del 4,19%. El índice pasó de 139.543,76 puntos en marzo de 2025 a 191.420,26 puntos en marzo de este año. Dentro de este rubro incidieron principalmente las subas en alquileres de equipos, volquetes, camionetas, seguros, conexiones de servicios y distintos costos operativos vinculados a la obra privada.

Uno de los aumentos más notorios fue el del alquiler de volquetes, que mostró variaciones interanuales superiores al 100%. También crecieron los costos de conexión de servicios y gastos asociados al funcionamiento de las obras. Sin embargo, al igual que ocurrió con la mano de obra, el comportamiento actual evidencia una desaceleración importante frente a los niveles registrados un año atrás. En marzo de 2025, el capítulo Gastos Generales había acumulado una suba interanual del 120,82%.

El informe oficial recuerda que el Índice del Costo de la Construcción se elabora sobre la base de una vivienda unifamiliar tipo y cuenta con metodología aprobada por el Indec. El relevamiento se realiza mensualmente en empresas radicadas en Paraná con amplia trayectoria en el sector. La estructura del índice muestra que la Mano de Obra representa el 50,72% del costo total; los Materiales explican el 44,22%; y los Gastos Generales el 5,06%. El informe oficial recuerda que el Índice del Costo de la Construcción se elabora sobre la base de una vivienda unifamiliar tipo y cuenta con metodología aprobada por el Indec. El relevamiento se realiza mensualmente en empresas radicadas en Paraná con amplia trayectoria en el sector. La estructura del índice muestra que la Mano de Obra representa el 50,72% del costo total; los Materiales explican el 44,22%; y los Gastos Generales el 5,06%.

La DGEC aclaró además que el índice no contempla el valor del terreno, honorarios profesionales, IVA, gastos financieros ni rentabilidad empresaria, por lo que el costo final de una obra privada puede resultar considerablemente más alto que el reflejado por el indicador oficial.

Los datos comparativos entre marzo de 2025 y marzo de 2026 muestran que construir en Paraná continúa siendo cada vez más caro, aunque con una desaceleración respecto de los picos inflacionarios registrados durante el año pasado. La presión de los salarios, los costos operativos y el sostenimiento de aumentos en materiales esenciales siguen impactando de manera directa sobre el valor final de las obras privadas en la capital entrerriana.