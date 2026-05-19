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Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

La Federación Agraria Argentina de Entre Ríos pidió mayor celeridad a la Justicia y que la delincuencia pague por sus delitos en los casos de abigeato.

19 de mayo 2026 · 20:34hs
Denunciaron que en diciembre de 2025 hubo 20 hechos de abigeato en la provincia.

Denunciaron que en diciembre de 2025 hubo 20 hechos de abigeato en la provincia.
Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia.

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia.

La Federación Agraria Argentina (FAA) seccional Entre Ríos envió un comunicado donde pide una mayor celeridad a la Justicia y que la delincuencia pague por sus delitos en los casos de abigeato que se registran en la provincia de Entre Ríos.

Productores del norte entrerriano, especialmente de la zona de Bovril, sostuvieron que “se han superado todos los límites” en materia de robo, faena clandestina e inseguridad rural.

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Abigeato en Entre Ríos 2
Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia.

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“Estamos cansados de que nos roben, faenen nuestros animales, que la Policía atrape a los responsables y que los mismos no reciban un castigo”, expresaron en el comunicado.

Además, recordaron que “venimos padeciendo estos ilícitos con una impunidad que asombra. La Policía hace un buen trabajo y cumple con su deber, pero cuando quienes perpetran estos delitos son atrapados, jueces y fiscales los dejan en libertad”.

“La verdad es que todo tiene un límite y no puede ser que la puerta giratoria sea una salida inmediata para la delincuencia”, remarcaron en cuando al accionar de la Justicia.

Estadísticas de abigeato

Como dato estadístico, destacaron que “durante diciembre de 2025 se registraron 20 hechos de abigeato, contabilizando tanto los debidamente denunciados como también aquellos que no llegaron a denunciarse, entre ellos robos reiterados y carneadas indiscriminadas que afectan gravemente la actividad productiva y la seguridad de las familias rurales”.

Uno de los hechos mencionados ocurrió en la segunda semana de diciembre de 2025, cuando delincuentes no solo faenaron un ejemplar vacuno, sino que además desvalijaron por completo la vivienda del productor afectado.

“Este hecho generó una fuerte sensación de inseguridad e impunidad. Por eso pedimos mayor celeridad en el accionar de la Justicia y que los responsables paguen por sus actos”, concluyeron desde la FAA de Entre Ríos.

Abigeato Entre Ríos Justicia
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