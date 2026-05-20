Uno Entre Rios | Apicultura

El rol clave de la apicultura para la biodiversidad, la nutrición y el desarrollo rural

Cada 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. La apicultura argentina involucra a más de 22.000 productores registrados.

20 de mayo 2026 · 14:26hs
El rol clave de la apicultura para la biodiversidad

El rol clave de la apicultura para la biodiversidad, la nutrición y el desarrollo rural

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM) y la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) impulsa acciones para visibilizar el valor de la apicultura argentina y promover el consumo de miel y otros productos apícolas en el mercado interno.

En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora cada 20 de mayo, desde la Agencia de la ONU destacan la importancia de las abejas y otros polinizadores para la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y el sustento de miles de familias productoras en Argentina.

LEER MÁS: Abejas y avispas: recomendaciones para evitar picaduras durante el verano

“Las abejas cumplen un rol fundamental en los sistemas agroalimentarios. Su trabajo silencioso sostiene la producción de una gran parte de los alimentos que consumimos todos los días y, al mismo tiempo, genera oportunidades de desarrollo para miles de pequeños y medianos productores en todo el país”, señaló María Laura Escuder, oficial de Programas de la FAO en Argentina.

Apicultura

La apicultura argentina está presente en 22 provincias, involucra a más de 22.000 productores registrados y cuenta con más de 4 millones de colmenas. El país produce, en promedio, unas 80.000 toneladas de miel al año. Sin embargo, alrededor del 95 % de esa producción se exporta, mientras que el consumo interno se mantiene en unos 200 gramos por persona por año, en contraste con países como Alemania, donde el consumo llega al kilo.

Argentina cuenta con más de 80 variedades de miel, con perfiles sensoriales y composiciones diferentes según las flores, el clima y el territorio de origen. Esta diversidad la convierte en un alimento de alto valor, tanto por sus características nutricionales como por su potencial para agregar valor a las economías regionales.

Además de la miel, la actividad apícola genera otros productos como polen, propóleos, jalea real y cera, utilizados en la alimentación, la cosmética y el cuidado personal. “La miel es el resultado de un proceso productivo que combina biodiversidad, conocimiento, innovación y trabajo local”, explicó Escuder.

Apicultura abejas Biodiversidad Día Mundial de las Abejas
Ver comentarios

Lo último

Dante Spinetta llega a Tribus para presentar Día 3

Dante Spinetta llega a Tribus para presentar "Día 3"

Presentarán el libro El Federalismo Entrerriano, de Noni Medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

Aires de Libertad: la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

"Aires de Libertad": la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

Ultimo Momento
Dante Spinetta llega a Tribus para presentar Día 3

Dante Spinetta llega a Tribus para presentar "Día 3"

Presentarán el libro El Federalismo Entrerriano, de Noni Medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

Aires de Libertad: la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

"Aires de Libertad": la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

El rol clave de la apicultura para la biodiversidad, la nutrición y el desarrollo rural

El rol clave de la apicultura para la biodiversidad, la nutrición y el desarrollo rural

Policiales
La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Ovación
Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

La provincia
Presentarán el libro El Federalismo Entrerriano, de Noni Medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Dejanos tu comentario