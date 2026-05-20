Uno Entre Rios | La Provincia | Crisis

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Cada vez más personas recurren al río para buscar alimento, o generar un ingreso si no tienen trabajo o no les alcanza el sueldo, en medio de la crisis

Vanesa Erbes

Por Vanesa Erbes

20 de mayo 2026 · 07:33hs
La crisis empuja a más gente a buscar su sustento en el río

Archivo UNO

La crisis empuja a más gente a buscar su sustento en el río

En medio de la crisis económica, el río volvió a convertirse para muchos en una alternativa de supervivencia. La escena se repite cada vez con más frecuencia en las costas de Paraná. Fogones encendidos en plena madrugada, canoas que vuelven al agua después de años guardadas, familias enteras buscando pescado en la orilla y hombres que antes trabajaban en otros rubros hoy dedicados casi por completo a la pesca artesanal.

Pescadores históricos aseguran que el fenómeno se profundizó en el último tiempo y que hoy el Paraná refleja con crudeza el deterioro social: personas que perdieron el trabajo, changarines que ya no llegan a fin de mes, vecinos que salen a pescar para comer y otros que intentan generar un ingreso extra vendiendo lo que sacan del agua.

Crisis en Bolivia: estarían al borde de una guerra civil

Crisis en Bolivia: estarían al borde de una guerra civil

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza.

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Fabián Girard conoce bien esa transformación. Durante años fue propietario de una carnicería, pero hace un tiempo decidió dejar el negocio por los altos costos fijos y volcarse nuevamente a una actividad que forma parte de su historia familiar. “Siempre me dediqué a la pesca. Mi abuelo, mi madre, toda mi familia fue pescadora”, contó.

Aunque nunca abandonó del todo el vínculo con el río, en los últimos meses la pesca pasó a ocupar un lugar central en su vida cotidiana. “Tengo una casita en la isla y ahora estoy yendo todos los días porque está saliendo pescado. Aprovecho”, relató.

pescados

Cambio de rubro

Girard explicó que la decisión de cerrar la carnicería estuvo relacionada tanto con el desgaste económico como con la calidad de vida. “El alquiler se me hizo muy caro y además un negocio te esclaviza. Tenés que estar sábado, domingo, todos los días. Quería disfrutar más de la vida y hacer lo que me gusta”, expresó.

Sin embargo, reconoce que el contexto actual también hizo que la pesca vuelva a ser rentable para quienes logran vender directamente al consumidor. “Aunque muchos no lo crean, hoy me da más rentabilidad la pesca”, afirmó.

Actualmente, el pescador comercializa especialmente sábalo, una especie muy demandada por su precio accesible. “El sábalo empezó a entrar de nuevo al río y se vende mucho. Yo lo vendo más barato que las pescaderías y no me queda pescado”, explicó.

En los barrios, cuenta, hay vecinos que buscan opciones más económicas y recurren al pescado como una alternativa frente al alto costo de otras carnes. “También están saliendo amarillos, moncholos, patíes. Hay mucho movimiento”, detalló.

También en estos meses Eduardo, que es camionero, se volcó a las pesca, ya que los viajes escasean. Le tocaron días fríos pero se internó igual en el río aprovechando el pique y le vendió a unos conocidos lo que sacó. “Lo hago por necesidad”, le confió a uno amigo.

pesca adentro.jpg

El río, un refugio económico

Pero detrás de la buena temporada de pesca aparece una realidad mucho más profunda y preocupante. José Luis Orrego, conocido como “Tisona”, es uno de los pescadores históricos de la Toma Nueva en Paraná, y observa desde hace años cómo el río se convierte en refugio económico cuando la situación social empeora. “Siempre que el país funciona mal, la gente se vuelca por la comida”, resumió.

Según relató, hoy es evidente el aumento de personas pescando en la costa y en las islas, incluso durante jornadas de muy bajas teperaturas. “Se ven fuegos desde la orilla hasta donde alcanza la vista. El hambre no tiene frío”, afirmó.

Para Tisona, gran parte de quienes hoy salen a pescar lo hacen por necesidad. “Muchos vienen directamente a buscar pescado para comer. Otros intentan vender algo para llevar plata a la casa”, explicó.

La postal se repite en distintos puntos del río: personas que piden redes prestadas, canoas viejas que vuelven a utilizarse y familias enteras tratando de obtener algún ingreso. “Hay gente que se quedó sin trabajo y sabe que si saca 10 sábalos o 10 armados los puede vender”, comentó.

En ese sentido, señaló que la pesca artesanal volvió a transformarse en una economía de emergencia para numerosos hogares. “La gente se las rebusca como puede”, dijo.

Toda una vida en el río

Tisona conoce el oficio desde chico. Tiene 54 años y asegura que obtuvo su primer carnet de pescador a los 18. Desde entonces nunca dejó la actividad, a la que también se sumó su hijo, que hoy tiene 21 años. “Toda la vida viví el río”, sostuvo.

Por eso también habla con preocupación de las dificultades que atraviesan actualmente quienes viven de la pesca artesanal. Aunque reconoce que hoy hay pique y que el río está dando pescado, asegura que la situación del sector es cada vez más compleja por las restricciones, controles y medidas oficiales que, según afirma, muchas veces se implementan sin conocer la realidad cotidiana de los pescadores.

Uno de los temas que más cuestiona tiene que ver con las limitaciones para pescar determinados días. Según explicó, muchos trabajadores dependen exclusivamente de lo que logran sacar del río, pero las condiciones climáticas suelen impedirles trabajar durante jornadas enteras. “Hubo días de mucho viento donde nadie pudo entrar al río. Y justo cuando calmó era sábado y domingo, días en que no se podía pescar. Entonces muchos igual salieron porque viven de eso”, relató.

Pescador.jpg
Pese a las gélidas temperaturas, deben salir igual en su canoa

Pese a las gélidas temperaturas, deben salir igual en su canoa

También cuestionó los controles vinculados a las herramientas de pesca y a la documentación requerida. En los últimos años la provincia implementó nuevos carnets para pescadores artesanales, aunque Orrego considera que parte de la normativa fue diseñada sin contemplar la verdadera situación económica del sector. “El reglamento decía que el carnet lo podía hacer quien ganara menos de cuatro canastas básicas. Nosotros no llegamos ni a una”, señaló.

Según contó, muchos pescadores tardaron en realizar los nuevos trámites porque pasan gran parte del tiempo en las islas o porque directamente viven de manera muy precaria. En ese contexto, aseguró que hubo decomisos de mallas y conflictos con controles realizados por Prefectura. “A veces uno te dice que una malla sirve y otro te dice que no. Hay muchas contradicciones”, expresó.

El pescador también marcó diferencias entre la pesca artesanal y las grandes empresas pesqueras. A su entender, muchas restricciones terminan afectando al trabajador que hace la diaria, mientras los controles más fuertes deberían apuntar a la actividad industrial y a los frigoríficos que exportan pescado. “El pescador común pesca para vivir, para vender unos kilos y sostener la familia”, sostuvo.

Pescadores de Pueblo Brugo..jpg

Un futuro incierto

Otro de los puntos que preocupa a los trabajadores del río tiene que ver con el futuro ambiental del Paraná. Tisona manifestó temor por el avance de proyectos de dragado y profundización de la vía navegable. Según explicó, desde hace años observan cambios importantes en la geografía del río: brazos que desaparecen, arroyos que se tapan y lagunas que quedan aisladas por la bajante persistente. “El río ya cambió muchísimo”, afirmó.

Para los pescadores, el temor es que nuevas intervenciones profundicen el deterioro ambiental y afecten aún más la actividad artesanal. “Si profundizan más el río, muchas zonas van a desaparecer”, advirtió.

Mientras tanto, la vida cotidiana en las costas sigue mostrando una realidad que mezcla tradición, trabajo y necesidad. En Paraná, la pesca siempre formó parte de la identidad ribereña, pero hoy también se convirtió en una señal del difícil momento económico que atraviesan muchas familias, y el río vuelve a ser refugio para quienes buscan subsistir.

Algunos llegan por herencia familiar y conocimiento del oficio; y otros, empujados por la urgencia. Pero todos comparten la misma esperanza: volver a casa con algo para vender o, al menos, con comida para poner en la mesa.

Crisis Pesca Río agroalimentos
Noticias relacionadas
El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación.

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle.

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle

Denunciaron que en diciembre de 2025 hubo 20 hechos de abigeato en la provincia.

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

el ficer comenzo sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Ver comentarios

Lo último

Milei negó una interna libertaria y habló de una operación contra Menem

Milei negó una interna libertaria y habló de una operación contra Menem

Arnaldo André: El escenario es el motor que necesitamos los actores

Arnaldo André: "El escenario es el motor que necesitamos los actores"

El horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026

El horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026

Ultimo Momento
Milei negó una interna libertaria y habló de una operación contra Menem

Milei negó una interna libertaria y habló de una operación contra Menem

Arnaldo André: El escenario es el motor que necesitamos los actores

Arnaldo André: "El escenario es el motor que necesitamos los actores"

El horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026

El horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Policiales
Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Ovación
Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: Es una buena dosis de adrenalina

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

La provincia
Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Dejanos tu comentario