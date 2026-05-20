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Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Con los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía, Aston Villa disputará la final del certamen ante Friburgo. El partido será a las 16.

20 de mayo 2026 · 09:20hs
El Dibu Martínez va por su quinto título con clubes.

El Dibu Martínez va por su quinto título con clubes.

El Aston Villa de Inglaterra, que tiene como dos de sus grandes figuras a los argentinos Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía, irá por la gloria este miércoles, cuando se enfrente con el Friburgo de Alemania en la gran final de la UEFA Europa League, el segundo certamen internacional más importante del Viejo Continente.

El encuentro está programado para las 16 (hora de Argentina), tendrá como escenario el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía, y se podrá ver a través de ESPN, DAZN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el francés François Letexier.

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El Aston Villa se metió en la final de la Europa League gracias al triunfo 4-1 en el global frente al Nottingham Forest de Inglaterra. La clave para los Villanos estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida.

En caso de quedarse con el título, el Aston Villa conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

El Dibu Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

Los ingleses son los candidatos a alzar el trofeo, pero no pueden confiarse.

El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3.

Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.

La importancia de la Europa League

El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a disputar la Supercopa de Europa (vs el vencedor de PSG-Arsenal) y a participar de la próxima edición de la Champions League.

Dibu Martínez Emiliano Buendía Europa League Aston Villa
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