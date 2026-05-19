Los abogados sostuvieron que las pericias forenses descartaron lesiones letales. Señalaron factores tóxicos y cardíacos previos en la muerte de Ariel Goyeneche.

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia.

Los abogados defensores de los policías Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez, imputados por la muerte de Ariel Goyeneche, difundieron este martes los resultados de una reciente autopsia incorporada a la causa y sostuvieron que la evidencia científica “aporta claridad objetiva sobre los hechos investigados”.

A través de un comunicado, los letrados afirmaron que el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional concluyó que el fallecimiento de Goyeneche respondió a “una causa multifactorial compleja”.

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Según indicaron, los peritos determinaron la concurrencia de factores respiratorios, metabólicos, tóxicos y cardiovasculares, en un contexto de “extrema exigencia fisiológica” asociado a la resistencia física de la víctima.

Además, señalaron que las pericias toxicológicas detectaron la presencia de sustancias compatibles con un cuadro de “delirium agitado”, un estado clínico que, según explicaron, está asociado a riesgo de muerte súbita.

Estudios médicos

La defensa también remarcó que los estudios médicos detectaron una condición cardiovascular previa. En ese sentido, mencionaron alteraciones coronarias y lesiones cardíacas preexistentes que, de acuerdo al informe, habrían incrementado el riesgo de una descompensación fatal frente a un cuadro de estrés extremo y consumo de sustancias.

Por otra parte, los abogados aseguraron que los estudios radiológicos “no constataron lesiones traumáticas letales, fracturas ni indicadores compatibles con una acción desmedida” por parte de los efectivos imputados.

“Las pruebas científicas incorporadas a la causa respaldan con firmeza que nos encontramos frente a una tragedia humana profundamente compleja, atravesada por múltiples variables biológicas y médicas, y no ante una conducta dolosa dirigida a causar la muerte”, expresaron.

Finalmente, los defensores sostuvieron que, si bien “no existe reparación posible frente al dolor que implica la pérdida de una vida humana”, también debe considerarse la situación de los policías imputados y sus familias, quienes –afirmaron– atraviesan “una enorme carga emocional, social y humana” mientras aguardan que “la verdad pueda establecerse con objetividad y sin prejuicios”.

El comunicado lleva la firma de los abogados Damián Petenatti, Iván C. Vernengo y Daniel Rosatelli.