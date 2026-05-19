La actividad será el domingo 24 de mayo en el camping municipal de Valle María e incluirá caminatas rurales, meditación, descanso y almuerzo al aire libre.

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza.

Este domingo 24 de mayo se realizará en Valle María una nueva “Jornada de Desconexión”, una propuesta pensada para quienes buscan bajar el ritmo cotidiano y disfrutar de una experiencia al aire libre en contacto con la naturaleza.

La actividad tendrá lugar en el camping municipal y se desarrollará entre las 10 y las 18. Desde la organización indicaron que los cupos serán limitados para garantizar una experiencia más personalizada y tranquila.

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Yoga y meditación

La iniciativa invita a dejar de lado por un día las redes sociales y el uso permanente del celular para compartir una jornada orientada al bienestar físico y mental. Entre las actividades previstas se encuentran senderismo por caminos rurales, caminatas conscientes, espacios de silencio y descanso, además de clases de yoga y meditación.

También habrá un almuerzo en el monte, en un entorno natural pensado para promover la relajación y la desconexión de la rutina diaria.

La propuesta está dirigida tanto a personas habituadas a las actividades al aire libre como a quienes buscan una primera experiencia vinculada al senderismo y el bienestar natural.

Desconexión digital

En los últimos años, las actividades de desconexión digital y contacto con ambientes naturales crecieron en distintos puntos del mundo como herramientas para reducir el estrés y recuperar espacios de calma.

Desde Senderos Experiencias, organizadores de la actividad, señalaron que el objetivo es combinar recreación, actividad física moderada y bienestar emocional en escenarios naturales de Valle María.

Quienes deseen obtener más información o reservar su lugar pueden comunicarse vía WhatsApp al 343 5047414.