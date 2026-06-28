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La comunidad LGBTIQ+ tuvo su espacio de celebración en Paraná

La actividad se realizó este domingo en Puerto Nuevo, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Hubo feria de emprendedores

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

28 de junio 2026 · 16:09hs
La comunidad LGBTIQ+ tuvo su espacio de celebración en Paraná

Marce y Elaias

Marce y Elaias, conductoras del evento.
La comunidad LGBTIQ+ tuvo su espacio de celebración en Paraná

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ tuvo su celebración en Paraná con una jornada que combinó encuentro, expresión artística y visibilización. El Festival de la Diversidad se realizó este domingo por la tarde en Puerto Nuevo y convocó a una gran cantidad de personas que se acercaron para compartir una propuesta abierta a toda la comunidad.

La comunidad LGBTIQ+ tuvo su espacio de celebración en Puerto Nuevo

Entre las 14 y las 18, el sector ubicado sobre avenida Raúl Alfonsín, cerca de Sala Mayo, recibió a emprendedoras, emprendedores, artistas y organizaciones que participaron de una feria y de distintas actividades culturales. La música, los shows drag y las intervenciones artísticas acompañaron una tarde marcada por la convivencia, la alegría y la diversidad de expresiones.

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La conducción estuvo a cargo de Elaias Drag y Marce Soñez, quienes guiaron una programación que buscó generar espacios de encuentro y visibilización para la comunidad diversa. A lo largo de la jornada, vecinos y visitantes recorrieron los distintos puestos, participaron de las actividades y acompañaron cada una de las presentaciones.

Marce y Elaias, conductoras del evento.

Marce y Elaias, conductoras del evento.

Más allá de la propuesta artística, la actividad tuvo un fuerte componente simbólico. Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, una fecha que recuerda los disturbios ocurridos en 1969 en el bar Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, considerados un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de otras identidades y orientaciones sexuales.

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Desde entonces, la fecha se convirtió en una jornada de reivindicación, memoria y celebración en distintos países del mundo. En Argentina, cada año se desarrollan actividades culturales, educativas y comunitarias destinadas a promover la igualdad de derechos, combatir la discriminación y fortalecer la visibilidad de la diversidad.

En Paraná, el Festival de la Diversidad volvió a consolidarse como un espacio para compartir experiencias, fortalecer vínculos y reconocer el aporte de artistas, emprendedores y referentes que trabajan cotidianamente por una sociedad más inclusiva. La importante presencia de público durante toda la tarde reflejó el acompañamiento de la comunidad a una fecha que invita a reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún permanecen vigentes.

LGBTQ+ Paraná Celebración Puerto Nuevo comunidad
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