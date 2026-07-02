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Gremio denunció que UniónBat desoyó la conciliación obligatoria

Gremio de los Químicos denunció que la empresa de baterías UniónBat incumplió la conciliación al impedir el ingreso de trabajadores a la planta de Gualeguaychú

2 de julio 2026 · 09:41hs
Gremio de los Químicos denunció que la empresa de baterías UniónBat incumplió la conciliación al impedir el ingreso de trabajadores a la planta de Gualeguaychú

Gremio de los Químicos denunció que la empresa de baterías UniónBat incumplió la conciliación al impedir el ingreso de trabajadores a la planta de Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto que mantiene UniónBat con sus trabajadores, tras el despido de 100 empleados. Sin embargo, la empresa habría incumplido la medida horas después y prohibió el ingreso del turno tarde del miércoles.

Según explicó Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, la conciliación obligatoria establecía que los trabajadores debían ingresar a la planta a las 14 horas. "No los dejaron ingresar. La empresa no acató la conciliación y los operarios permaneces fuera de la planta del Parque Industrial Gualeguaychú", relató Gómez.

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Ante el incumplimiento, el gremio adelantó que realizará una presentación ante la Secretaría de Trabajo. Además, mañana jueves, a las 12, está prevista una audiencia en la sede de Paraná del organismo provincial.

Incumplimiento

"Vamos a denunciar este incumplimiento y veremos qué exige la Secretaría de Trabajo a la empresa", señaló el dirigente gremial, según consignó R2820 de Gualeguaychú. El conflicto en Unión Bat continúa así sumando capítulos, con 100 puestos de trabajo en juego y una empresa que, según denuncian los trabajadores, desoyó una orden expresa de la autoridad laboral provincial.

Gremio conciliación obligatoria UniónBat Gualeguaychú
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