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Elena Roger se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La reconocida actriz y cantante Elena Roger se presentará el domingo 18 de octubre en el Teatro 3 de Febrero junto al pianista Nicolás Guerschberg

30 de junio 2026 · 15:08hs
Elena Roger se presentará en el Teatro 3 de Febrero

Elena Roger se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La actriz y cantante Elena Roger regresará a Paraná con un concierto que reunirá algunas de las canciones más representativas de su trayectoria. La presentación tendrá lugar el domingo 18 de octubre en el Teatro 3 de Febrero, con el auspicio de Diario UNO. Las entradas ya se encuentran disponibles en Passline.com.

Elena Roger anunció su gira argentina y confirmó una presentación en Paraná

Acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg, la artista ofrecerá un espectáculo de formato íntimo en el que recorrerá los éxitos que la consolidaron como una de las principales figuras del teatro musical argentino e internacional. El repertorio incluirá obras como Don't Cry for Me Argentina, Je ne regrette rien, La vie en rose, Te quiero, Parole, Loving You y Balada para un loco, entre otras composiciones que atravesaron distintas etapas de su carrera.

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Con una puesta centrada en la interpretación y el piano, el concierto combinará canciones y relatos que reconstruyen parte del camino artístico de Roger, reconocida por sus trabajos en escenarios de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos y España.

La cantante alcanzó proyección internacional cuando fue elegida por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para protagonizar la nueva producción de Evita en Londres. Años después encabezó la versión de Broadway junto a Ricky Martin. También obtuvo reconocimiento por sus interpretaciones en Piaf, Passion y Mina… che cosa sei?!?, además de recibir el Premio Olivier por su trabajo en Piaf y el Premio Konex como mejor actriz de comedia musical de la década.

Su trayectoria también abarca el cine, con participaciones en Wakolda, Un amor, Nadie nos mira y Amapola, además de producciones para plataformas digitales y una extensa carrera discográfica, tanto como solista como junto al sexteto Escalandrum, liderado por Daniel 'Pipi' Piazzolla.

El espectáculo contará con diseño de sonido de Rodrigo Lavecchia, iluminación de Gisela Marchetti y producción general de Adrián Suar y Preludio Producciones.

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Elena Roger Teatro 3 de Febrero gira Paraná
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