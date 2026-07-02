En diálogo con UNO , Gonzalo Bustos repasó el recorrido de UVA y destacó el desafío de un acceso legal, seguro y ágil al cannabis medicinal.

UVA consolida su trabajo como referente del cannabis medicinal en Entre Ríos.

A tres años de haber obtenido la autorización para operar dentro del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), Un Viaje Astral (UVA) atraviesa una etapa de consolidación . La asociación civil, que funciona en Victoria 235, en Paraná, continúa siendo la única de Entre Ríos con este modelo habilitado.

En esta nueva etapa, la organización pone el foco en fortalecer estándares de calidad, generar empleo, articular con instituciones y acompañar el crecimiento de otras organizaciones que buscan seguir el mismo camino.

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Cannabis medicinal: UVA consolida un modelo único en Entre Ríos tras tres años de trabajo

Foto: UNO/Delfina Silva

Su presidente, Gonzalo Bustos, repasó en diálogo con UNO el recorrido de la entidad y destacó que el desafío inicial fue garantizar un acceso legal, seguro y ágil al cannabis con fines medicinales.

"Cuando comenzamos advertimos que había mucho desconocimiento. Muchas personas creían que acceder al cannabis medicinal era un proceso complejo o que solo estaba destinado a patologías muy específicas. Con el tiempo entendimos que nuestra tarea no era únicamente facilitar el acceso, sino también hacerlo de manera rápida y acompañada. Hoy el cannabis medicinal se utiliza para una amplia variedad de tratamientos y nuestro objetivo es que cualquier paciente que lo necesite pueda acceder de forma segura y dentro del marco legal", explicó.

Bustos sostuvo que ser la única asociación de este tipo habilitada en la provincia implica una responsabilidad adicional.

"No se trata solamente de cultivar una planta. Estamos hablando de un producto destinado a un uso terapéutico y eso exige trabajar con protocolos, trazabilidad, controles de calidad y procesos estandarizados. Cada etapa, desde el cultivo hasta la elaboración de aceites y derivados, requiere respaldo técnico y análisis que garanticen la calidad y la concentración de los principios activos".

Un modelo que busca ser referencia

Lejos de considerar a otras organizaciones como competencia, desde UVA aseguran que uno de sus objetivos ha sido acompañar a las asociaciones que buscan regularizarse.

"Siempre decimos que mientras más asociaciones existan, mejor. Nosotros acompañamos a distintas organizaciones que están transitando sus procesos de adecuación para que puedan desarrollarse. Compartimos experiencias, protocolos y herramientas porque entendemos que eso fortalece a todo el sector y amplía las posibilidades de acceso para los pacientes".

En ese sentido, señaló que la experiencia acumulada durante estos años les permitió transformarse en una referencia para otras ONG.

"Intentamos marcar un estándar de trabajo. Cuando una nueva asociación logre comenzar a brindar el servicio, ya tendrá una base sobre la cual apoyarse. Hemos compartido conocimientos, equipamiento y experiencias porque entendemos que el crecimiento del sector es colectivo".

Acceso ágil y acompañamiento

Otro de los aspectos que destacan desde la organización es la simplificación de los trámites para quienes necesitan incorporarse al sistema.

"La persona puede contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o WhatsApp. A partir de allí hacemos una primera entrevista para conocer cada situación. Si ya cuenta con Reprocann, avanzamos con la vinculación. Si todavía no lo tiene, nuestro equipo médico realiza el trámite y acompaña todo el proceso".

Según explicó Bustos, actualmente los tiempos de aprobación permiten que muchas personas obtengan la autorización entre las 24 y las 48 horas desde el inicio de la gestión.

"Esa rapidez es uno de nuestros principales diferenciales. Entendimos que brindar información era importante, pero facilitar el acceso también".

Un espacio pensado para los pacientes

Otra de las características distintivas del proyecto fue separar el área de producción del espacio de atención.

"Decidimos que el lugar de cultivo debía funcionar de manera independiente del espacio donde recibimos a los pacientes. Acá las personas pueden asesorarse, realizar sus trámites, consultar con el equipo médico y abastecerse en un ámbito exclusivamente destinado a la atención".

Romper prejuicios con información

Bustos considera que el cambio cultural alrededor del cannabis medicinal ha sido uno de los avances más importantes de los últimos años.

"El cannabis dejó de ser un tema de nicho. Hoy existe mucho más conocimiento, mayor evidencia científica y también más profesionalización dentro del sector. Eso permitió derribar muchos prejuicios que durante años estuvieron vinculados al desconocimiento".

Aun así, entiende que todavía queda trabajo por hacer.

"Nuestro principal desafío fue justamente desestigmatizar el cannabis. La mejor forma de hacerlo fue mostrar cómo trabajamos: con transparencia, responsabilidad y profesionalismo".

Articulación con instituciones

En estos tres años la asociación también amplió su trabajo junto a distintos actores institucionales.

"No solamente atendemos pacientes. También articulamos con universidades, organismos públicos y profesionales de la salud. Participamos en capacitaciones, compartimos nuestra experiencia productiva y acompañamos la formación de médicos y especialistas".

Como ejemplo, mencionó una reciente jornada realizada en Concepción del Uruguay, donde la directora técnica del equipo médico de UVA capacitó a profesionales sobre el sistema endocannabinoide y el tratamiento del dolor.

"Creemos que la formación también es parte de nuestro compromiso. Cuanto más conocimiento exista, más herramientas habrá para brindar tratamientos responsables".

Crecimiento y generación de empleo

El crecimiento de la organización también se refleja en su estructura de trabajo.

"Hoy alrededor de 17 personas trabajan directamente en la asociación, entre las tareas de producción, cultivo, procesamiento de las flores, administración, atención al público y el equipo médico. Es una satisfacción ver cómo un proyecto que nació para facilitar el acceso al cannabis medicinal también se convirtió en una fuente de trabajo".

Según Bustos, el funcionamiento interno mantiene una lógica participativa.

"Tenemos responsabilidades definidas por cuestiones operativas, pero las decisiones se construyen de manera muy horizontal. Creemos que todos los integrantes del equipo aportan al crecimiento del proyecto".

Los desafíos que vienen

Para Bustos, el desarrollo del sector todavía tiene un amplio margen de crecimiento.

"Cada avance regulatorio fortalece al cannabis medicinal. La incorporación de mayores controles, directores técnicos y nuevas herramientas para el registro de semillas y genéticas demuestra que el sector sigue profesionalizándose. Creemos que ese camino permitirá, en el futuro, ampliar aún más las posibilidades de acceso".

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a quienes todavía tienen dudas.

"Invitamos a las personas a dejar de lado los prejuicios y acercarse a conocer cómo funciona hoy el acceso legal al cannabis medicinal. La información es la mejor herramienta para perder el miedo. Nuestro objetivo es que quienes lo necesiten sepan que pueden acceder de manera segura, acompañada y dentro de la normativa vigente".