Bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho”, las infancias podrán participar del concurso "Helado ARTEsanal" de manera online.

5ª edición del concurso "Helado ARTEsanal" para niños y niñas de 4 a 12 años

Una propuesta para que los participantes de todo el país envíen sus dibujos o pinturas inspirados en el Helado Artesanal bajo el lema “La felicidad viene en cucurucho”. Los 100 trabajos seleccionados formarán parte de un libro digital. Se entregarán órdenes de compra a los ganadores, y vouchers por kilos de Helado Artesanal .

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) presenta, de cara al período invernal y anticipando el Día de las Infancias, la quinta edición del concurso “Helado ARTEsanal” , una iniciativa de inscripción libre y gratuita dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años de todo el país que busca fomentar la creatividad y celebrar el vínculo de las infancias con el Helado Artesanal Argentino. Bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho” , los participantes podrán enviar dibujos y pinturas hasta el 15 de julio, de las que se seleccionarán 100 piezas de arte para luego compilar en un libro digital.

Para participar ingresar aquí.

La propuesta contempla dos categorías generales: de 4 a 7 años y de 8 a 12 años, y convocará a los participantes a representar, a través del arte, qué significa para ellos la felicidad asociada al Helado Artesanal.

Todos los finalistas recibirán un voucher equivalente a 1 kilo de Helado Artesanal y, los primeros tres puestos de cada categoría, se harán acreedores de órdenes de compra en librería artística/juguetería según la edad (1° puesto una orden de compra por 300 mil pesos; 2° puesto por 250mil pesos; y 3° puesto por 200mil pesos). También habrá órdenes de compra para el primer puesto de los participantes de Casa Garrahan, Fundación Margarita Barrientos “Comedor Los Piletones”, y Fundación Natalí Dafne Flexer.

Los 100 trabajos seleccionados formarán parte de una muestra física que podrá verse desde el 4 de septiembre y durante 30 días en la fundación Beethoven de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Santa Fe 1452, CABA).

“La felicidad viene en cucurucho porque el Helado Artesanal suele estar presente en muchos de los momentos más lindos de nuestra vida: una salida en familia, una celebración, un encuentro con amigos o simplemente en el día a día cotidiano. Con este concurso queremos invitar a los niños y niñas a representar esa felicidad a través del arte y seguir construyendo un espacio donde la imaginación y el Helado Artesanal se encuentren”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

Cómo participar

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de julio a través del link, donde los participantes podrán inscribirse y cargar sus obras de arte (una por participante) en formato digital, en A4 (tamaño 21x29,7 cm) vertical o apaisado, y extensión “.JPG”.

Los trabajos recibidos bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho” serán evaluados por un jurado integrado por representantes de AFADHYA, de SUR Comunicación y de Libro de Arte que seleccionará 100 de ellos, entre dibujos y pinturas, para luego editar un libro en formato digital.

Categorías generales (4 a 7 años)

1° PREMIO: una orden de compra por $ 300.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

2° PREMIO: una orden de compra por $ 250.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

3° PREMIO: una orden de compra por $ 200.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

Categorías generales (8 a 12 años)

1° PREMIO: una orden de compra por $ 300.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

2° PREMIO: una orden de compra por $ 250.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

3° PREMIO: una orden de compra por $ 200.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.