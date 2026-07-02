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5ª edición del concurso "Helado ARTEsanal" para niños y niñas de 4 a 12 años

Bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho”, las infancias podrán participar del concurso "Helado ARTEsanal" de manera online.

2 de julio 2026 · 12:58hs
5ª edición del concurso Helado ARTEsanal para niños y niñas de 4 a 12 años

5ª edición del concurso "Helado ARTEsanal" para niños y niñas de 4 a 12 años

Una propuesta para que los participantes de todo el país envíen sus dibujos o pinturas inspirados en el Helado Artesanal bajo el lema “La felicidad viene en cucurucho”. Los 100 trabajos seleccionados formarán parte de un libro digital. Se entregarán órdenes de compra a los ganadores, y vouchers por kilos de Helado Artesanal.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) presenta, de cara al período invernal y anticipando el Día de las Infancias, la quinta edición del concurso “Helado ARTEsanal”, una iniciativa de inscripción libre y gratuita dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años de todo el país que busca fomentar la creatividad y celebrar el vínculo de las infancias con el Helado Artesanal Argentino. Bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho”, los participantes podrán enviar dibujos y pinturas hasta el 15 de julio, de las que se seleccionarán 100 piezas de arte para luego compilar en un libro digital.

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Para participar ingresar aquí.

La propuesta contempla dos categorías generales: de 4 a 7 años y de 8 a 12 años, y convocará a los participantes a representar, a través del arte, qué significa para ellos la felicidad asociada al Helado Artesanal.

Todos los finalistas recibirán un voucher equivalente a 1 kilo de Helado Artesanal y, los primeros tres puestos de cada categoría, se harán acreedores de órdenes de compra en librería artística/juguetería según la edad (1° puesto una orden de compra por 300 mil pesos; 2° puesto por 250mil pesos; y 3° puesto por 200mil pesos). También habrá órdenes de compra para el primer puesto de los participantes de Casa Garrahan, Fundación Margarita Barrientos “Comedor Los Piletones”, y Fundación Natalí Dafne Flexer.

Los 100 trabajos seleccionados formarán parte de una muestra física que podrá verse desde el 4 de septiembre y durante 30 días en la fundación Beethoven de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Santa Fe 1452, CABA).

LEER MÁS: Día Internacional del Helado: Argentina crece en consumo y talento artesanal

“La felicidad viene en cucurucho porque el Helado Artesanal suele estar presente en muchos de los momentos más lindos de nuestra vida: una salida en familia, una celebración, un encuentro con amigos o simplemente en el día a día cotidiano. Con este concurso queremos invitar a los niños y niñas a representar esa felicidad a través del arte y seguir construyendo un espacio donde la imaginación y el Helado Artesanal se encuentren”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

Cómo participar

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de julio a través del link, donde los participantes podrán inscribirse y cargar sus obras de arte (una por participante) en formato digital, en A4 (tamaño 21x29,7 cm) vertical o apaisado, y extensión “.JPG”.

Los trabajos recibidos bajo la consigna “La felicidad viene en cucurucho” serán evaluados por un jurado integrado por representantes de AFADHYA, de SUR Comunicación y de Libro de Arte que seleccionará 100 de ellos, entre dibujos y pinturas, para luego editar un libro en formato digital.

Categorías generales (4 a 7 años)

1° PREMIO: una orden de compra por $ 300.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

2° PREMIO: una orden de compra por $ 250.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

3° PREMIO: una orden de compra por $ 200.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

Categorías generales (8 a 12 años)

1° PREMIO: una orden de compra por $ 300.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

2° PREMIO: una orden de compra por $ 250.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

3° PREMIO: una orden de compra por $ 200.000.- + Cupón por 1 kilo de helado artesanal.

Helado Artesanal concurso infancias Niños Arte
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