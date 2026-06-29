Actividad deportiva inclusiva en Paraná con la Liga Argentina de Natación Paralímpica

Se vivió en la pileta climatizada del Paraná Rowing Club la segunda fecha de la competencia nacional para personas con discapacidad.

En Paraná se desarrolló la actividad para personas con capacidades diferentes.

La ciudad de Paraná vivió un fin de semana de intensa actividad deportiva e inclusiva con el desarrollo de la segunda fecha de la Liga Argentina de Natación Paralímpica, un evento de alcance nacional que reunió a 165 nadadores provenientes de 17 provincias argentinas en las instalaciones del Paraná Rowing Club.

La competencia, organizada en la pileta climatizada de la sede central de la institución, se desarrolló durante tres jornadas intensas: el sábado en doble turno y el domingo por la mañana. Durante esas instancias, deportistas con distintas discapacidades físicas, visuales, intelectuales y auditivas participaron en pruebas de alto nivel, consolidando una verdadera fiesta del deporte paralímpico.

La comunidad LGBTIQ+ tuvo su espacio de celebración en Paraná

La Liga Argentina de Natación Paralímpica forma parte de un circuito nacional impulsado por el Comité Paralímpico Argentino (Copar), con un marcado perfil federal e inclusivo. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo de la disciplina en todo el país, generando espacios de competencia y crecimiento para nadadores de todas las edades y niveles.

Sebastián Benítez / UNO

Paraná los convocó

En la capital entrerriana, la convocatoria superó las expectativas. Cerca de 170 deportistas dijeron presente, representando a 41 clubes y delegaciones de provincias como Córdoba, Chaco, Corrientes, Jujuy, Formosa, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras. La presencia de atletas de la selección argentina, varios de ellos con experiencia internacional y proyección hacia futuras competencias continentales, elevó aún más el nivel de la competencia.

El certamen incluyó categorías que abarcaron desde Sub 12 hasta Mayores, permitiendo la participación de niños, jóvenes y adultos en una misma estructura competitiva. Además, el programa contempló instancias de capacitación y clasificación funcional, fundamentales para garantizar el correcto desarrollo competitivo y el crecimiento de la natación paralímpica en Argentina.

María Fernanda Ten, directora técnica nacional del Comité Paralímpico Argentino y responsable técnica nacional de natación, destacó la importancia del encuentro y el notable crecimiento que viene experimentando la disciplina.

“Esta es la segunda fecha de la Liga Argentina. La primera fue en la ciudad de Rosario, donde tuvimos una participación de 140 nadadores. En esta segunda fecha en Paraná contamos con 165 nadadores de todo el país”, expresó en diálogo con UNO.

Ten remarcó además el alcance territorial del evento y el carácter verdaderamente federal de la competencia.

“Tenemos participantes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Son 17 provincias y 41 clubes los que están participando de este evento. Contamos con un programa de 14 pruebas en masculino y femenino para todas las clases funcionales, y tenemos deportistas desde los 8 años en adelante”, explicó.

En cuanto a la diversidad de los atletas presentes, resaltó la amplitud del esquema inclusivo que sostiene la liga.

“Las discapacidades que reunimos en esta oportunidad son discapacidades motrices, discapacidades sensoriales –entre ellas auditivas y visuales–, discapacidades intelectuales, personas sordas y personas con síndrome de Down”, detalló.

La dirigente también se mostró gratamente sorprendida por la convocatoria y por el nivel organizativo que ofreció Paraná como sede. “La verdad que nos sorprendió muchísimo la convocatoria. Por un lado, no esperábamos semejante participación. Por otro, las instalaciones de la pileta y la organización que ofreció la Secretaría de Deportes de la provincia fueron de gran nivel”, afirmó.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto de quienes hicieron posible el desarrollo del evento.

“La presencia de voluntarios, cronometristas, guardavidas y jueces realza el evento. Es una oportunidad más para que la natación paralímpica en Argentina no solamente sea federal, sino también de calidad”, subrayó.

La realización de esta competencia en Paraná reafirma el posicionamiento de la capital entrerriana dentro del calendario deportivo nacional y fortalece una política sostenida que entiende al deporte como una herramienta de inclusión social, integración y desarrollo humano.

Más allá de los resultados, el evento dejó una señal clara: la natación paralímpica argentina continúa creciendo con fuerza, ampliando su base, generando oportunidades y consolidando espacios donde el esfuerzo, la superación y el alto rendimiento conviven con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La llegada de la Liga Argentina de natación paralímpica no solo impulsa el desarrollo deportivo, sino que también fortalece una mirada inclusiva que promueve la igualdad de oportunidades, la participación y el acceso para todas las personas. En ese camino, el municipio continúa consolidando políticas que integran, proyectan y posicionan a Rosario como referencia nacional en deporte adaptado y de alto rendimiento.

El evento refleja el trabajo articulado entre el Estado provincial y los organismos deportivos nacionales, en una lógica que fortalece el desarrollo del deporte adaptado.

En las dos jornadas la pileta climatizada del Paraná Rowing Club se mostró colmada en sus tribunas e instalaciones.