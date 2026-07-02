Mercado desregulado: las garrafas aumentaron 218%

Denuncian que las garrafas subieron hasta un 218% desde que Federico Sturzenegger desreguló el mercado

Denuncian que las garrafas subieron hasta un 218% desde que Federico Sturzenegger desreguló el mercado

De acuerdo a un reciente informe del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), desde agosto de 2024, el aumento de las garrafas fue hasta seis veces superior que la suba del salario mínimo.

Las garrafas de 10 kilos pasaron de costar cerca de $8.500 a llegar en algunas zonas a $27.000, lo que representa incrementos de hasta el 218%, denunciaron en Mar del Plata. "La evolución del precio de las garrafas demuestra que la desregulación no generó una reducción de costos para los consumidores. Por el contrario, el incremento del gas envasado fue entre tres y casi seis veces superior al aumento del salario mínimo", señalaron en el IPAC.

El panorama impacta fuerte sobre los sectores de menores ingresos, trabajadores informales, jubilados y sectores de la economía popular que necesitan del gas envasado para cocinar y calefaccionar su casa.

En concreto, la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil en ese periodo fue del 38%, por lo que describieron que, antes de la desregulación, un trabajador que percibía el salario mínimo podía comprar aproximadamente 31 garrafas. "Hoy, ese mismo ingreso alcanza para adquirir apenas entre 13 y 18 garrafas, dependiendo del punto de venta", afirmó Facundo Villalba, director del IPAC.

El estudio expone que el panorama impacta fuerte sobre los sectores de menores ingresos, trabajadores informales, jubilados y sectores de la economía popular que necesitan del gas envasado para cocinar y calefaccionar su casa.

"Según los datos del Censo Nacional 2022, Mar del Plata cuenta con 259.623 hogares. De ellos, 46.194 hogares, es decir, casi uno de cada cinco, no cuentan con acceso a la red de gas natural", señalaron.

A la par, crecen las quejas con la gestión libertaria por endurecer las condiciones para acceder al Programa Hogar en el que casi 4 millones de usuarios tuvieron que reinscribirse para recibir un reintegro de 9.593pesos por cada unidad adquirida. Eso, cuando las garrafas ya trepan a casi 30.000 pesos

El informe también advirtió la desigualdad territorial, ya que los precios más elevados se registran en los barrios populares de la ciudad, donde se hace más necesaria la garrafa.

A partir de la desregulación, en varios puntos de la provincia también alertan por la falta de inspección sobre la seguridad de las garrafas, frente a denuncias de envases llenos de agua y con picos de baja calidad.

Días atrás, un relevamiento que publicó el Instituto Argentina Grande (IAG). detalló que, desde fines de 2023 a la fecha, el precio de la garrafa aumentó un 842%, dato que impacta en los barrios populares, donde más del 85% usa garrafas para cocinar.

A la par, crecen las quejas con la gestión libertaria por endurecer las condiciones para acceder al Programa Hogar en el que casi 4 millones de usuarios tuvieron que reinscribirse para recibir un reintegro de 9.593pesos por cada unidad adquirida. Eso, cuando las garrafas ya trepan a casi 30.000 pesos.